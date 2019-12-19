Якою буде погода на Новий рік: з'явився уточнений прогноз

Погода на Новий рік в Україні буде переважно теплою, можливі опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

31 грудня та 1 січня температура повітря вдень буде вище 0 градусів. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"Безпосередньо перед Новим роком нічні температури будуть близько 0 градусів, а денні від 0 до +6 градусів", – повідомив він. "Дощ перейде в сніг і в мокрий сніг", – додав він. За словами синоптика, така погода буде спостерігатися в Україні орієнтовно з 28 грудня по 2 січня.

Погода в новорічну ніч в Україні буде аномально теплою

При цьому він запевнив, що "ніяких небезпечних погодних явищ не передбачається".

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик Ігор Кибальчич заявив про те, що аномально тепла погода в Україні протримається до кінця грудня. Денні максимуми становитимуть 5-10 градусів тепла, спрогнозував він.

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