В Україні до 25 березня очікується істотне похолодання – погода зіпсується в більшості регіонів і стовпчики термометрів покажуть до -7°.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Місцями очікується ожеледиця та сильний вітер.

Гідрометцентр дав прогноз погоди в Україні до кінця березня kyiv.depo.ua

Погода в Україні 23 березня

У понеділок, 23 березня, в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах (крім півдня та сходу) – ожеледиця.

На Прикарпатті та Закарпатті прогнозується сніг, у Одеській області – невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території – без істотних опадів.

Температура вночі впаде до -7°, вдень буде до +3°. У Карпатах стовпчики термометрів опустяться вночі до -12°. На півдні, в Донецькій та Луганській областях вночі приблизно 0°, вдень +3...+8°.

У Києві буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі -2...-4°, вдень 0...+2°.

Погода в Україні 23 березня

Погода в Україні 24-25 березня

Температура на півдні і на Закарпатті вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 24 березня 4-9° С тепла, 25 березня 7-12° С. На решті території вночі 3-9° морозу, вдень 2-8° С тепла.

У Києві прогнозують невеликий сніг. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° С тепла.

Погода в Україні 23 березня Скріншот

Погода в Україні 24 березня Скріншот

Погода в Україні 26-27 березня

Температура підвищитися на кілька позначок – вночі до 3°С тепла, вдень до 9-15°С тепла (у східних областях до 6-11°С). На півдні України вночі до 1-6°С тепла, вдень до 11-17°С тепла.

Погода в Україні 25 березня Скріншот

Погода в Україні 26 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Дерчач спрогнозував поліпшення погодних умов наприкінці березня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!