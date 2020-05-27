Гідроксихлорохін проти COVID-19: Степанов сказав, як вчинить МОЗ після провалу препарату

В Україні збереться робоча група з медиків, яка буде вирішувати питання про застосування препарату гідроксихлорохіну в лікуванні коронавірусу (COVID-19).

Про це на брифінгу в середу, 27 травня, повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Будуть надані рекомендації з урахуванням даних ВООЗ і ситуацією в США і Європі, з урахуванням досвіду нашого використання цих ліків. Ця робоча група буде ухвалювати рішення, яке потім подадуть мені на затвердження", – пояснив міністр.

Максим Степанов

Степанов додав, що така група їхніх фахівців у медицині збереться вже на цьому тижні.

Нагадаємо, що представники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що ефективність препарату гидроксихлорохіну проти COVID-19 досі не доведена необхідними тестами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 з метою безпеки.