Гідроксихлорохін проти COVID-19: Степанов сказав, як вчинить МОЗ після провалу препарату

В Україні збереться робоча група з медиків, яка буде вирішувати питання про застосування препарату гідроксихлорохін в лікуванні коронавірусу (COVID-19).
Про це на брифінгу в середу, 27 травня, повідомив глав МОЗ Максим Степанов.
"Будуть надані рекомендації з урахуванням даних ВООЗ і ситуацією в США і Європі, з урахуванням досвіду нашого використання цих ліків. Ця робоча група буде приймати рішення, яке потім нададуть мені на затвердження", – пояснив міністр.
Максим Степанов
Степанов додав, що така група їх фахівців в медицині збереться вже на цьому тижні.
Нагадаємо, що представники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що ефективність препарату гидроксихлорохін проти COVID-19 до сих пір не доведена необхідними тестами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 з метою безпеки.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".