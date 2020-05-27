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27 травня • оновлено в 10:08
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Гідроксихлорохін проти COVID-19: Степанов сказав, як вчинить МОЗ після провалу препарату

2.2т
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В Україні збереться робоча група з медиків, яка буде вирішувати питання про застосування препарату гідроксихлорохін в лікуванні коронавірусу (COVID-19).

Про це на брифінгу в середу, 27 травня, повідомив глав МОЗ Максим Степанов.

"Будуть надані рекомендації з урахуванням даних ВООЗ і ситуацією в США і Європі, з урахуванням досвіду нашого використання цих ліків. Ця робоча група буде приймати рішення, яке потім нададуть мені на затвердження", – пояснив міністр.

Максим Степанов

Максим Степанов

Степанов додав, що така група їх фахівців в медицині збереться вже на цьому тижні.

Нагадаємо, що представники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що ефективність препарату гидроксихлорохін проти COVID-19 до сих пір не доведена необхідними тестами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 з метою безпеки.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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