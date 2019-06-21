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"Гидота!" У Чернігові вчителі не захотіли "псувати свято" виступом школяра з інвалідністю

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У Чернігові керівництво місцевого ліцею заборонило своїй учениці на випускному вечорі танцювати з хлопцем на інвалідному візку.

Як ідеться в сюжеті "112 Україна", в навчальному закладі порахували, що такий танцювальний номер "зіпсує святкову атмосферу".

"Нам сказали, що наш номер не підходить для цієї сцени. Що буде нудно і це не рівень для випускного вечора", – поділилася учениця Єва Шестак.

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Хлопець Данило Гірчук додав, що танцювальним номером хотів привітати випускників, але в ліцеї були проти.

Зазначимо, що Єва і Данило – єдина танцювальна пара в Україні в своєму віці. Вони вже отримали "срібло" на змаганнях в Україні та "бронзу" на міжнародному танцювальному чемпіонаті.

Данило Гірчук (у центрі)

Данило Гірчук (у центрі)

cg.oblast.online

"Так не повинно бути, ми йдемо в бій за Єву. Це неприпустимо принижувати так дівчину тільки тому, що вона танцює із хлопцем на інвалідному візку", – поділилася мама хлопця Ірина Гірчук.

Класний керівник Єви пояснила, що хлопець навчається в іншій школі, а танець не підходить до формату свята.

"Я пояснила, що це випускний. Це повинно бути святково. Навіть не знала, що вона буде робити цей номер. Адже це має бути свято, якось феєрично", – виправдовувалася педагог.

Єва Шестак

Єва Шестак

vofund.org

В мережі через інцидент розгорілися суперечки. Користувачі соцмереж звинувачували керівництво ліцею в некомпетентності, називаючи все, що відбувається, "гидотою" і "ганьбою".

"Учитель і директор повинні, взявшись за руки, піти в захід. Назавжди. Гидота", "Покидьки. Від інвалідності ніхто не застрахований", "Прикро за дітей", "Ганьба. Вирок прогнилій системі", – писали в мережі.

"Гидота!" У Чернігові вчителі не захотіли "псувати свято" виступом школяра з інвалідністю
"Гидота!" У Чернігові вчителі не захотіли "псувати свято" виступом школяра з інвалідністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області на випускному молодшої школи №19 дитині з притулку не дали солодощів через те, що її рідні не здали гроші.

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Місце
УкраїнаЧернігів
Теги
дітишколаскандал в школе
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Нова реХформована школа. Ги ги ги). Ребята, вы много не потеряли, растраиваться нечего,это того не стоит. Как и страна, где вам пришлось родиться. Она,страна,показала свое отношение к вам, и что вас в ней ждет. Лучшее что вы можете сделать- уедьте отсюда. Туда где вас оценят по достоинству. Удачи вам
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