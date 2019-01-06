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''Геть загарбників у рясах'': у Львові вийшли проти УПЦ МП

4.1тЧитати матеріал російською

Молодь 6 січня провела у Львові акцію "Переходь в Українську Православну церкву".

За даними пабліку "Правий сектор / Львівщина" в Facebook, захід відбувся вранці біля будівлі Кафедрального Свято-Георгіївського собору, який підпорядкований УПЦ МП (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Українські націоналісти закликають вірян та священиків підтримати церковне об'єднання. Власну позицію ми висловимо 6 січня, о 9:30 год, коли прийдемо на відкритий діалог із парафіянами Свято-Георгіївської церкви, за адресою: м. Львів, вул. Короленка, 3", – йшлося в анонсі.

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Судячи з кадрів, біля церкви зібралося близько двох десятків молодих людей з державними прапорами України. Вони прийшли з плакатами: "Переходь до Православної церкви України! Геть загарбників в рясах" і "Геть Московський патріархат з України". Активісти агітували парафіян підтримати церковне об'єднання.

''Геть загарбників у рясах'': у Львові вийшли проти УПЦ МП

скріншот

''Геть загарбників у рясах'': у Львові вийшли проти УПЦ МП

скріншот

''Геть загарбників у рясах'': у Львові вийшли проти УПЦ МП

скріншот

''Геть загарбників у рясах'': у Львові вийшли проти УПЦ МП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії вручили Предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.

До цього моменту в ПЦУ почали масово переходити церкви УПЦ МП. Не обійшлося також і без скандалів. Віряни Свято-Покровського храму в селі Рубанівське проголосували після служби за перехід під юрисдикцію Православної церкви України, однак священиків після цього звільнили.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
Томосєдина церкваУПЦ МППравий сектор
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Не переусердствуйте, процесс должен идти без насилия и добровольно
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Воены света в масках уже навесили в своих храмах свастику и нацисткие портянки?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Аргументаторы будут в балаклавах и с битами? а если обратка прилетит?
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