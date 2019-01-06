''Геть загарбників у рясах'': у Львові вийшли проти УПЦ МП

Молодь 6 січня провела у Львові акцію "Переходь в Українську Православну церкву".

За даними пабліку "Правий сектор / Львівщина" в Facebook, захід відбувся вранці біля будівлі Кафедрального Свято-Георгіївського собору, який підпорядкований УПЦ МП (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Українські націоналісти закликають вірян та священиків підтримати церковне об'єднання. Власну позицію ми висловимо 6 січня, о 9:30 год, коли прийдемо на відкритий діалог із парафіянами Свято-Георгіївської церкви, за адресою: м. Львів, вул. Короленка, 3", – йшлося в анонсі.

Судячи з кадрів, біля церкви зібралося близько двох десятків молодих людей з державними прапорами України. Вони прийшли з плакатами: "Переходь до Православної церкви України! Геть загарбників в рясах" і "Геть Московський патріархат з України". Активісти агітували парафіян підтримати церковне об'єднання.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії вручили Предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.

До цього моменту в ПЦУ почали масово переходити церкви УПЦ МП. Не обійшлося також і без скандалів. Віряни Свято-Покровського храму в селі Рубанівське проголосували після служби за перехід під юрисдикцію Православної церкви України, однак священиків після цього звільнили.