''Геть втому'': Супрун розповіла, як вижити після свят

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як правильно повернутися в робочий ритм після новорічних свят.

Чиновник у Facebook зазначила, що підготовка до свят, короткий світловий день, холод викликають фізичне і психологічне напруження. Організм часто реагує на такі умови втомою, млявістю, роздратуванням.

Супрун повідомила, що така втома може бути симптомом багатьох хвороб - діабету, серцево-судинних, артриту, анемії, захворювань щитовидної залози, апное або синдромом хронічної втоми.

Найпоширеніші ознаки втоми:

- відчуття занепаду сил - коли людина відчуває, що не в змозі виконувати звичайні функції належним чином

- неуважність і погіршення концентрації

- погіршення пам'яті

- уповільнення процесів мислення, зменшення глибини і критичності мислення

- зниження інтересу до роботи

- підвищена дратівливість

- перманентна сонливість

- реакція серцево-судинної системи - підвищення рівня артеріального тиску і частоти пульсу

Святковий стіл primorye24.ru

Крім того, внаслідок перевтоми виникає хронічна гіпоксія (киснева недостатність) і порушення нервової діяльності.

Ознаки перевтоми:

- головний біль

- підвищена стомлюваність

- хронічна дратівливість

- нервозність

- порушення сну

- загострення хронічних захворювань

- можливе виникнення артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, ішемічної хвороби серця

Супрун розповіла, щоб повернутися до нормального життєвого ритму необхідно скоригувати спосіб життя.

"Повноцінний сон, правильний режим харчування, регулярні фізичні навантаження, відмова від шкідливих звичок. Крім того, дуже важливо подбати про раціональний розподіл часу, який ви витрачаєте на роботу і відпочинок, достатня кількість позитивних емоцій і приємні заняття, які допоможуть вам наповнювати день радістю", - підсумувала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Супрун дала пораду українцям, як пережити свята.