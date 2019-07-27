"Геть, відчай!" Ярош зворушив українців і звернувся до Зеленського

Позафракційний народний депутат України, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош зворушив користувачів мережі постом, в якому розповів про свій сон.

У Facebook він написав, як йому снилися бої на передовій без важких втрат, робота в Криму з морськими піхотинцями, де Україна завжди перемагала. Однак Ярош з жалем підкреслив, що це був всього лише сон.

"В одну річку увійти двічі не можна", але знову перемагати і звільняти українську землю — ми можемо і зобов'язані. Хоча переважна більшість нашого суспільства цього зовсім не хоче. Тому вважають, що втомилися ", — зазначив депутат.

Дмитро Ярош Людмила Логвинова

"Але ми, воїни, ніколи не йшли з масою, ми завжди йшли своїм шляхом. Тому, геть відчай і безнадію! Ніякі вороги, манкурти і свинопаси не зупинять наш, український, переможний шлях. Тому що, з нами Бог! Тоді хто ж проти нас?! Перемога буде за нами! Ви ж "за", пан Володимир Зеленський?" — звернувся до президента України Дмитро Ярош та розмістив чуттєве відео про війну.

Користувачі мережі були зворушені даним постом.

Скріншот facebook.com/dyastrub

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярош жорстко звернувся до Зеленського. Він висловив своє невдоволення початком його каденції, а також людьми, які оточують главу держави.

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