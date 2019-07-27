Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Геть, відчай!" Ярош зворушив українців і звернувся до Зеленського

2.4т Читати матеріал російською

Позафракційний народний депутат України, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош зворушив користувачів мережі постом, в якому розповів про свій сон.

У Facebook він написав, як йому снилися бої на передовій без важких втрат, робота в Криму з морськими піхотинцями, де Україна завжди перемагала. Однак Ярош з жалем підкреслив, що це був всього лише сон.

"В одну річку увійти двічі не можна", але знову перемагати і звільняти українську землю ми можемо і зобов'язані. Хоча переважна більшість нашого суспільства цього зовсім не хоче. Тому вважають, що втомилися ", — зазначив депутат.

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

Людмила Логвинова

Новини
"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

"Але ми, воїни, ніколи не йшли з масою, ми завжди йшли своїм шляхом. Тому, геть відчай і безнадію! Ніякі вороги, манкурти і свинопаси не зупинять наш, український, переможний шлях. Тому що, з нами Бог! Тоді хто ж проти нас?! Перемога буде за нами! Ви ж "за", пан Володимир Зеленський?" — звернувся до президента України Дмитро Ярош та розмістив чуттєве відео про війну.

Користувачі мережі були зворушені даним постом.

Скріншот

Скріншот

facebook.com/dyastrub

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярош жорстко звернувся до Зеленського. Він висловив своє невдоволення початком його каденції, а також людьми, які оточують главу держави.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт АТО на Донбасі
Особи
Дмитро Ярош Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
5
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel