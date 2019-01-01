"Геть від Москви!" Порошенко поставив на місце Росію через Томос для України

Росія за допомогою питань релігії намагається нав'язати свою політику Україні.

Таку думку висловив президент України Петро Порошенко в колонці для The Economist, яку опублікував журнал "Новое время". За словами українського лідера, Москва намагається впливати на Київ за допомогою своєї церковної мережі.

"Росія мертвою хваткою вчепилася у свою церковну мережу в Україні, розглядаючи її як розгалужений канал впливу. Російська православна церква - частина політичної системи РФ. Сам Путін порівняв РПЦ з ядерною зброєю. Було б злочином дивитися на все це крізь пальці", - заявив президент України.

Порошенко і Філарет president.gov.ua

Він підкреслив, що переговори про Томос для української церкви вийшли на фінішну пряму і цей факт свідчить про те, що Вселенський патріарх Варфоломій і Синод відкинули всі претензії Москви на Україну як канонічну територію Російської православної церкви.

"Томос про автокефалію - немов ще один Акт проголошення незалежності. Його варто розглядати як найвагомішу частину державної стратегії. Її суть найточніше передає з'єднання двох крилатих фраз Миколи Хвильового: "Геть від Москви! Даєш Європу", - написав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Константинопольський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати 6 січня Томос єдиній українській православній церкві.