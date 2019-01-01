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"Геть від Москви!" Порошенко поставив на місце Росію через Томос для України

5.2тЧитати матеріал російською

Росія за допомогою питань релігії намагається нав'язати свою політику Україні.

Таку думку висловив президент України Петро Порошенко в колонці для The Economist, яку опублікував журнал "Новое время". За словами українського лідера, Москва намагається впливати на Київ за допомогою своєї церковної мережі.

"Росія мертвою хваткою вчепилася у свою церковну мережу в Україні, розглядаючи її як розгалужений канал впливу. Російська православна церква - частина політичної системи РФ. Сам Путін порівняв РПЦ з ядерною зброєю. Було б злочином дивитися на все це крізь пальці", - заявив президент України.

Порошенко і Філарет

Порошенко і Філарет

president.gov.ua

Він підкреслив, що переговори про Томос для української церкви вийшли на фінішну пряму і цей факт свідчить про те, що Вселенський патріарх Варфоломій і Синод відкинули всі претензії Москви на Україну як канонічну територію Російської православної церкви.

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Томос для України: Кирил пригрозив Варфоломію ''страшним судом''

"Томос про автокефалію - немов ще один Акт проголошення незалежності. Його варто розглядати як найвагомішу частину державної стратегії. Її суть найточніше передає з'єднання двох крилатих фраз Миколи Хвильового: "Геть від Москви! Даєш Європу", - написав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Константинопольський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати 6 січня Томос єдиній українській православній церкві.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
УкраїнаУПЦ КПТомос
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Гнати з України цього червоного дідька масковського патріархату до самої московії... Ватоголовіє і победобесіє на Підороссії не виліковне і дуже заразне...
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапожопое стадо скотов в поповских рясах выдавливается из Украины на свою историческую родину - в Педерашку.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандерам ничто не мешает рассматривать свою секту как что угодно, только для для церкви она сектой останется.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Михайлов Александр, гундяя на кол.
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