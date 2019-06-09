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Герой України Михайло Забродський приєднався до команди Порошенка

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Командир 95-ї бригади, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський увійшов до першої десятки виборчого списку партії "Європейська Солідарність".

У відповідному статусі його представив Петро Порошенко на з'їзді партії в неділю, 9 липня.

Михайло Забродський – український воєначальник. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України з березня 2015 роки (з 2017 року - командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України). Герой України (2014 року), генерал-лейтенант (2016). З листопада 2017 по березень 2018 року - командувач силами АТО, задіяними в збройному конфлікті на Донбасі.

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Михайло Забродський

Михайло Забродський

Скріншот

Він був учасником російсько-української війни з її перших днів. Планував завдання силам АТО при блокуванні Слов'янська і Краматорська в 2014 році. Також під його керівництвом бійці 95-ї бригади брали участь в боях за гору Карачун, Слов'янськ, Краматорськ, здійснювали рейди по тилах противника і проводили безліч інших успішних бойових операцій.

Михайло Забродський на з'їзді партії Порошенка

Михайло Забродський на з'їзді партії Порошенка

Скріншот

Михайло Забродський на з'їзді партії Порошенка

Михайло Забродський на з'їзді партії Порошенка

Скріншот

Михайло Забродський на з'їзді партії Порошенка

Михайло Забродський на з'їзді партії Порошенка

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада 2017 року Міноборони оголосили про те, що новим командувачем сил АТО став Михайло Забродський. Він був учасником російсько-української війни з її перших днів.

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