Герой України Михайло Забродський приєднався до команди Порошенка

Командир 95-ї бригади, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський увійшов до першої десятки виборчого списку партії "Європейська Солідарність".

У відповідному статусі його представив Петро Порошенко на з'їзді партії в неділю, 9 липня.

Михайло Забродський – український воєначальник. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України з березня 2015 роки (з 2017 року - командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України). Герой України (2014 року), генерал-лейтенант (2016). З листопада 2017 по березень 2018 року - командувач силами АТО, задіяними в збройному конфлікті на Донбасі.

Михайло Забродський Скріншот

Він був учасником російсько-української війни з її перших днів. Планував завдання силам АТО при блокуванні Слов'янська і Краматорська в 2014 році. Також під його керівництвом бійці 95-ї бригади брали участь в боях за гору Карачун, Слов'янськ, Краматорськ, здійснювали рейди по тилах противника і проводили безліч інших успішних бойових операцій.

Михайло Забродський на з'їзді партії Порошенка Скріншот

Михайло Забродський на з'їзді партії Порошенка Скріншот

Михайло Забродський на з'їзді партії Порошенка Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада 2017 року Міноборони оголосили про те, що новим командувачем сил АТО став Михайло Забродський. Він був учасником російсько-української війни з її перших днів.

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