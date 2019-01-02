Герой чи ні? З'ясувалося, що насправді думають українці про Бандеру

Провідник ОУН-УПА Степан Бандера для більшості українців є героєм і патріотом.

Про це свідчать результати опитування на OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 35 тисяч читачів. Відзначимо, що при цьому багато респондентів також висловили негативне ставлення до українського політичного діяча.

Так, 44% опитаних заявили, що Бандера — однозначно герой, який боровся за незалежність України. Ще 19% не готові його визнати героєм, але не заперечують, що він і справді є видатною особистістю.

Степан Бандера lviv1256.com

Водночас 27% заявили, що Бандера нібито "пособник нацистів" і таких, як він, "соромно шанувати". Ще 5% вважають його "колабораціоністом, який підігравав і вашим і нашим".

Решта 5% опитаних не визначилися з відповіддю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня в Україні святкували 110-річчя з дня народження Степана Бандери. З цього приводу в Києві пішов унікальний марш, згадали про провідника ОУН-УПА навіть на Донбасі.