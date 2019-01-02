МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Герой чи ні? З'ясувалося, що насправді думають українці про Бандеру

1.5тЧитати матеріал російською

Провідник ОУН-УПА Степан Бандера для більшості українців є героєм і патріотом.

Про це свідчать результати опитування на OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 35 тисяч читачів. Відзначимо, що при цьому багато респондентів також висловили негативне ставлення до українського політичного діяча.

Так, 44% опитаних заявили, що Бандера — однозначно герой, який боровся за незалежність України. Ще 19% не готові його визнати героєм, але не заперечують, що він і справді є видатною особистістю.

Новини
''Нацистський шабаш!'' Аксьонов сказився через ювілей Бандери

Степан Бандера

Степан Бандера

lviv1256.com

Водночас 27% заявили, що Бандера нібито "пособник нацистів" і таких, як він, "соромно шанувати". Ще 5% вважають його "колабораціоністом, який підігравав і вашим і нашим".

Решта 5% опитаних не визначилися з відповіддю.

Герой чи ні? З'ясувалося, що насправді думають українці про Бандеру

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня в Україні святкували 110-річчя з дня народження Степана Бандери. З цього приводу в Києві пішов унікальний марш, згадали про провідника ОУН-УПА навіть на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Особа
Степан Бандера
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА: ГУКНУТЬ СОТНИ-СЛАВА УКРАЇНІ! ВІДГУКНУТЬСЯ МІЛЬЙОНИ-ГЕРОЯМ СЛАВА!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Судя по результатам, на Обозе пасётся 27% кацарылых, причём это быдло не подозревает, что РККА гораздо бОльшие пособники нацистов, про РОА и Донских СС-казачков вообще молчу, но казларылых правда не интересует, они боготворят Героев Кадыровых, резавших им бошки, но усераются при имени Бандеры, прошедшего концлагеря и борющегося против оккупантов Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги