В 1954 году на XII съезде ВЛКСМ была создана "Книга почёта Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина". Под № 1 в неё был внесен Павлик Морозов.

И о чудо! Тут же стали появляться новые герои, достойные внесения в эту книгу. Одной из этих пионеров-героев стала Зина Портнова. У нее не биография, а житие святых. Она насмерть отравила сразу сто(!) немецких офицеров. Немцы насильно накормили её отравленным супом, но девушка добралась до крылечка бабушкиного дома, где та отпоила Зину травяными отварами и молочной сывороткой, в результате героиня осталась жива (цитата из википедии).

Потом она попала в плен к немцам, её долго пытали, она никого не выдала, а на одном из допросов в гестапо, схватив со стола пистолет следователя, застрелила известного своей жестокостью капитана Краузе и ещё двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена у самой кромки леса. Ей прострелили ноги. Ее опять пытали, выкололи глаза, а потом расстреляли в тюрьме города Полоцка (по другой версии — в деревне Горяны). Совсем седую.

Потрясенные пионеры обещают быть достойными Зины Портновой.

Героизация отравления: а мы ведь знаем лишь о раскрытых преступлениях... Facebook Дмитрия Чернышева

Героизация отравления: а мы ведь знаем лишь о раскрытых преступлениях... Facebook Дмитрия Чернышева

Героизация отравления: а мы ведь знаем лишь о раскрытых преступлениях... Facebook Дмитрия Чернышева

Героизация отравления: а мы ведь знаем лишь о раскрытых преступлениях... Facebook Дмитрия Чернышева

Но у меня возникает несколько вопросов.

Во-первых история волшебным образом всплывает только через десять лет после войны – в 1955 году. О ней пишет начинающий журналист Владимир Хазанский, корреспондент газеты "Чырвоныя змена". Прям как по заказу, только после решения XII съезда ВЛКСМ. Зинаиду Портнову, которую сначала называли комсомолкой, заносят в раздел "пионеры-герои". А Владимир Хазанский напишет еще несколько книжек о детях-героях.

Внезапно открывается и существование целой детской подпольной организации "Юные мстители", о которой до этого тоже никто ничего не знал.

Во-вторых, абсолютно непонятно, как взялись на крошечной станции Оболь 100 немецких офицеров — артиллеристов, летчиков и танкистов? Официальная биография героини рассказывает о том, что там находились курсы переподготовки немецких офицеров. Сразу и летчиков, и танкистов и артиллеристов? А можно ссылку на существование этих многофункциональных курсов? В интернете никакой информации мне найти не удалось — вообще все ссылки ведут только на советские источники. Информация начинается словами "Как известно".

В-третьих, не нашел я никакой информации о гибели сразу ста офицеров от отравления и в немецких источниках. Буду признателен, если мне кто-нибудь с этим поможет. И я сразу признаю, что был неправ.

Но почему героизируется именно отравление? Зина Портнова могла ведь пустить под откос эшелон с сотней немецких офицеров. Могла поджечь сельский клуб, в котором сто немецких летчиков, артиллеристов и танкистов отмечали день рождения Гитлера и т.д. За что в 1958 году отравительница Портнова получила Звезду Героя Советского Союза?

По странному стечению обстоятельств именно в это время начинают появляться публикации о деятельности токсикологической лаборатории НКВД — НКГБ — МГБ. А всего через год агентом КГБ Богданом Сташинским будет убит Степан Бандера. С помощью яда — цианистого калия. Пистолет-шприц убийца спрячет в газету. И отравления будут поставлены на поток. И мы ведь знаем только о раскрытых преступлениях. А сколько отравлений были списаны на остановку сердца и прочие проблемы со здоровьем — неизвестно.

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