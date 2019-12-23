Героїня "Чорнобиля" зробила відверте зізнання про чоловіка-ліквідатора

Дружина ліквідатора пожежі на Чорнобильській АЕС Людмила Ігнатенко, котра стала прообразом однієї з головних героїнь британського серіалу "Чорнобиль" від НВО, зізналася, що пережила жорстоке ставлення до неї з боку глядачів.

Водночас заявила, що з нею не консультувалися під час створення картини, а в серіях про її сім'ю навіть "образили", хоча канал все заперечує. Про це повідомляє DailyMail.

Як відомо, Людмила була вагітна своєю першою дитиною, коли її чоловік Василь Ігнатенко поспішив на місце катастрофи на ЧАЕС в 1986-му році. Вона також до останнього залишалася з ним у лікарні, перш ніж він у муках помер від радіаційного зараження через два тижні після аварії.

Людмила Ігнатенко

Саме тому, підкреслив жінка, її і розкритикували глядачі. Вони обурилися тим, що вона залишилася в лікарні зі своєю ще не народженою дитиною, яка прожила усього чотири години після народження.

"Як могла покинути його? Я думала, що моя дитина була в безпеці у мені. Тоді ми нічого не знали про радіацію", – зазначила Людмила Ігнатенко.

Вона також зізналася, що не дивлячись на "увагу до деталей" від НВО, серіал, у якому її зіграла Джессі Баклі, змусив її почуватися "ображено і ніяково".

Весільне фото Василя і Людмили Ігнатенків ВВС

"Він встав і дав мені три гвоздики з-під подушки. Це були останні квіти, які він мені приніс. До кінця свого життя пам'ятатиму, як ми стояли біля вікна разом. Не знали, що це був наш останній романтичний момент", – згадує Людмила те, як насправді відбувалося її прощання з чоловіком.

Відтоді як Василь помер, вона ніколи не виходила заміж повторно, хоча потім виховала здорову дитину.

Фрагмент із серіалу ВВС

"Мене переслідували люди", – зізналася вона, додавши, що не давала каналу згоди на зйомки.

А коли серіал вже був знятий, жінці подзвонили з Москви і запропонували 3000 доларів за те, що її показали в шоу про нього.

"Звичайно, я думала, що це підробка, якесь шахрайство", – сказала Людмила.

Людмила Ігнатенко ВВС

За її словами, HBO продовжує оскаржувати цю версію, стверджуючи, що продюсери постійно обмінювалися з нею інформацією до, під час і після зйомок серіалу.

Однак сама Людмила Ігнатенко додала, що після виходу популярного "Чорнобиля" їй довелося виїхати з Києва через підвищену увагу журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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