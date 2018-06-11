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"Герої Новоросії": в "ЛНР" терористи рознесли автобус у п'яній бійці

2.6тЧитати новину російською

В окупованій "ЛНР" Кадіївці (Стаханов) терористи влаштували п'яну бійку в автобусі.

На відео звернув увагу блогер Денис Казанський. Ролик він опублікував у Twitter.

Зазначається, що двоє бойовиків у формі почали суперечку через те, що молодший з них був дуже п'яний. Старший нібито попросив прибрати спиртне і не "ганьбити" його.

"Я їду на бойові - мене викликали. Я можу померти - мені 18 років. Розумієш? Зрозумій - ти життя прожив, а мені 18 років. Я не прожив ще, а йду воювати. Повага є?" - заявив йому у відповідь терорист.

Далі між ними почалася штовханина.

Пасажири автобуса неодноразово закликали учасників конфлікту вийти на вулицю і не затримувати транспорт, але їхні прохання були проігноровані.

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Коли між ними почалася серйозна бійка, одна з пасажирок спробувала їх угамувати, але її грубо відштовхнули.

Молодого бойовика старший відштовхнув просто у вікно, вони також почали бити один одного в обличчя.

Одному з терористів навіть розбили ніс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" заборонили працівникам окупаційних адміністрацій виїздити найближчим часом за межі Луганська.

Місце
Україна
Об'єкт
Новини ЛНР
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