ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Герої не вмирають": Порошенко вшанував пам'ять загиблих у Мі-8 льотчиків

955Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко висловив слова скорботи і співчуття через загибель чотирьох українських льотчиків під час катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині.

Він згадав про їхній бойовий шлях і назвав справжніми Героями. Проникливу промову у пам'ять про воїнів Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"16 окрема бригада армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ — справжні герої України. Бійці цієї легендарної бригади з перших днів російської агресії стали на оборону України. Боляче, коли ми зазнаємо втрат на мирній території", — написав він.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Також Порошенко розповів, що особисто був знайомий із командиром 16-ї бригади полковником Ігорем Мазепою, який знаходився на борту вертольота, що впав.

"Загибель трьох членів екіпажу і командира — непоправна втрата. Вічна пам'ять загиблим та щирі співчуття їхнім сім'ям. Герої не вмирають", — підсумував п'ятий президент України.

Новини
''Сумує небо і Україна'': на Житомирщині попрощалися із загиблим пілотом Су-27

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині біля села Сестрятин розбився вертоліт Мі-8 авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

  • В результаті катастрофи загинули командир екіпажу, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ полковник Ігор Мазепа, льотчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовий авіаційний технік-інструктор, капітан Василь Романюк та бортовий авіаційний технік, старший лейтенант Павло Дацюк.

  • У мережі з'явилися кадри з місця катастрофи військового вертольота Мі-8 Збройних сил України, в якому загинули чотири льотчики.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
47
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
хорошая фотография .не ,не пывыв тилькы нюхав😂
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Livesey David
Livesey David
Так они живы, хм, обсос, что же ты хвостоголовых обманываешь и пишешь, что четверо сдохли?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

op-