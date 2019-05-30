"Герої не вмирають": Порошенко вшанував пам'ять загиблих у Мі-8 льотчиків

П'ятий президент України Петро Порошенко висловив слова скорботи і співчуття через загибель чотирьох українських льотчиків під час катастрофи вертольота Мі-8 на Рівненщині.

Він згадав про їхній бойовий шлях і назвав справжніми Героями. Проникливу промову у пам'ять про воїнів Порошенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"16 окрема бригада армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ — справжні герої України. Бійці цієї легендарної бригади з перших днів російської агресії стали на оборону України. Боляче, коли ми зазнаємо втрат на мирній території", — написав він.

Петро Порошенко

Також Порошенко розповів, що особисто був знайомий із командиром 16-ї бригади полковником Ігорем Мазепою, який знаходився на борту вертольота, що впав.

"Загибель трьох членів екіпажу і командира — непоправна втрата. Вічна пам'ять загиблим та щирі співчуття їхнім сім'ям. Герої не вмирають", — підсумував п'ятий президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині біля села Сестрятин розбився вертоліт Мі-8 авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

В результаті катастрофи загинули командир екіпажу, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ полковник Ігор Мазепа , льотчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовий авіаційний технік-інструктор, капітан Василь Романюк та бортовий авіаційний технік, старший лейтенант Павло Дацюк.

У мережі з'явилися кадри з місця катастрофи військового вертольота Мі-8 Збройних сил України, в якому загинули чотири льотчики.

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