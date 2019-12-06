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6 грудня • оновлено в 10:48
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"Герої не носять плащі!" Одесит вразив українців учинком після страшної пожежі

1.3т
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Під час гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки та права чоловік готував каву для рятувальників всю ніч безкоштовно.

Про вчинок жителя Одеси розповіли в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. На своїй сторінці в Facebook правоохоронці опублікували фото героя.

Герой

Герой

Колаж

"Деякі герої не носять плащі. Цей молодий чоловік всю ніч готував безкоштовно кави для рятувальників, які гасили пожежу в Одесі. Ми вдячні вам за велике серце! Тому що справа ж не в ціні на чашку кави, справа в турботі про інших", – прокоментували вони.

Пожежа в коледжі

Пожежа в коледжі

кореспондент

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Страшна пожежа в Одесі: що відчували жертви НП

На знімках зображені сам молодий бариста і його автомобіль з написом: "Боря кавник".

Українці оцінили такий вчинок, що і висловили в коментарях під постом.

Пожежа в коледжі

Пожежа в коледжі

РБК-Україна

"Ти зробив, то що міг для людей! Зробив що вмієш і вмієш відмінно! Дякую за добре серце тобі, твоїм батькам за стрижень в тобі і тебе!", "Читала, який молодець цей бариста! Дуже порядна людина! Низький уклін йому! він на біді не заробляє", – подякували українці.

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Теги
пожежа новини Одеси
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