"Герої не носять плащі!" Одесит вразив українців учинком після страшної пожежі

Під час гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки та права чоловік готував каву для рятувальників всю ніч безкоштовно.
Про вчинок жителя Одеси розповіли в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України. На своїй сторінці в Facebook правоохоронці опублікували фото героя.
Герой
Колаж
"Деякі герої не носять плащі. Цей молодий чоловік всю ніч готував безкоштовно кави для рятувальників, які гасили пожежу в Одесі. Ми вдячні вам за велике серце! Тому що справа ж не в ціні на чашку кави, справа в турботі про інших", – прокоментували вони.
Пожежа в коледжі
кореспондент
На знімках зображені сам молодий бариста і його автомобіль з написом: "Боря кавник".
Українці оцінили такий вчинок, що і висловили в коментарях під постом.
Пожежа в коледжі
РБК-Україна
"Ти зробив, то що міг для людей! Зробив що вмієш і вмієш відмінно! Дякую за добре серце тобі, твоїм батькам за стрижень в тобі і тебе!", "Читала, який молодець цей бариста! Дуже порядна людина! Низький уклін йому! він на біді не заробляє", – подякували українці.
Коментарі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Одеському коледжі економіки та права 4 грудня трапилася сильна пожежа.
Студенти-підлітки, які опинилися в смертельній вогняній пастці в коледжі Одеси, дзвонили батькам і говорили, що задихаються.
Ймовірною причиною загоряння могла стати відсутність опалення. Хтось у будівлі вирішив скористатися електричним обігрівачем. Стара проводка могла не витримати, через що і почалася пожежа.
В результаті НП, за неофіційними даними, загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL поспілкувався з очевидцями і батьками зниклих безвісти. За їхніми словами, під час трагедії діти стрибали з вікон, а деяких викладачі просто кинули.
У мережу витекли кадри наслідків руйнівної пожежі, на яких видно згорілу будівля коледжу.
Після пожежі президент України Володимир Зеленський зажадав перевірити пожежну безпеку в усіх адміністративних будівлях.
5 грудня із згорілого коледжу дістали перше тіло. Загиблою виявилася викладачка вищої математики та інформатики Анна Бортюк.
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