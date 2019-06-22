Около часа ночи 22 июня 1941 года Посол Германии в СССР Ф. Шуленбург вручил Наркому иностранных дел В. Молотову ноту своего правительства: "Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для германской восточной границы вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры. Соответствующая нота одновременно будет передана Деканозову в Берлине". (Деканозов – Посол СССР в Германии). "Что это значит?, - спросил у Посла Молотов, - мы проводим у наших границ маневры и не намерены на вас нападать". "Я думаю, это объявление войны", - с огорчением констатировал Шуленбург. Молотов тут же связался со Сталиным, однако тот не поверил ноте Риббентропа, как ранее не поверил и донесениям своей разведки в Германии и сообщению немецкого перебежчика за день до начале войны. Советская пропаганда лгала о "коварном нападении" Германии на Советский Союз без объявления войны, правда стала известна лишь совсем недавно.
22 июня 1941 года
tavrio.ru
Такие вот были в Советском Союзе "стратеги" в высшем руководстве Красной Армии. Такие они остались и по сей день. На самом деле Сталин намеревался ударить по германской армии под тем же предлогом "концентрация армии Германии у границ СССР", но зимой, когда германская армия менее боеспособна. Гитлер эту хитрость разгадал. Он все прекрасно видел, как Сталин захватывал Эстонию, Литву, Латвию, Бессарабию, Западную Белоруссию и Западную Украину, Карельский перешеек, и решил его опередить своей Барбароссой. Подозрения Гитлера о планах Сталина усилил отказ Советского Союза присоединиться к Тройственному пакту и войти в союз стран Оси – Германии, Италии и Японии. Еще одна ложь советской пропаганды – Германия при нападении на Советский Союз не бомбила мирные города и села, ее целями были военные объекты. На Вильнюс, Ригу, Таллинн не упало практически ни одной бомбы или снаряда, но досталось Минску, поскольку там расквартировывались многочисленные подразделений Советской Армии.
Вчерашние друзья, которые праздновали в Берлине победу над Польшей в 1939 году, стали в одночасье врагами. Гитлер рассчитывал на молниеносную войну, однако недооценил циничность врага, не жалевшего своих солдат и офицеров. Сталин и Жуков буквально забросали армии Третьего Рейха трупами своих бойцов. Потери советских вооруженных сил составили почти 27 миллионов, тогда как Вермахт потерял чуть меньше миллиона. Это не победа и праздновать России нечего, надо идти в церковь и на кладбище замаливать свои грехи. Красная чума одолела коричневую холеру благодаря немыслимым жертвам и поддержки союзников.
Сегодня руководство России переняло все от Третьего Рейха и по - сути стало его преемницей. Пропаганда России даже превзошла пропаганду Геббельса, а "гибридная война" с Украиной стала очевидным индикатором агрессивных настроений Москвы. Призывы идеологов "русского мира" дойти на танках до Киева сродни плану Барбаросса – дойти, возможно, они и дойдут, но вот удержать такую территорию, где народ не смирится с масштабной агрессией, практически нереально. На этом Россия и закончится, как закончился Третий Рейх в 45-м.
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