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12 червня • оновлено в 02:29
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Герб контррозвідки СБУ розмістили перед консульствами РФ у Львові, Києві та Одесі

2.6т
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Перед російськими дипломатичними установами у Львові, Одесі та Києві розмістили герб Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, опублікувавши відповідні кадри (щоб подивитися фото та відео, проскрольте новину до кінця). Він зазначив, що це є "поздоровленням з Днем Росії з прозорим натяком".

Герб контррозвідки СБУ розмістили перед консульствами РФ у Львові, Києві та Одесі

Герб контррозвідки СБУ розмістили перед консульствами РФ у Львові, Києві та Одесі

Герб української спецслужби з'явився на білбордах поруч з російськими генконсульствами у Львові та Одесі, а також біля посольства РФ у Києві.

Герб контррозвідки СБУ розмістили перед консульствами РФ у Львові, Києві та Одесі

Герб контррозвідки СБУ розмістили перед консульствами РФ у Львові, Києві та Одесі

Telegram Андрія Цаплієнка

"12 червня так званий "день Росії". Російським дипломатам направляє привітання українська структура, яка успішно виявляє ворожу агентуру в Україні. Вітання з прозорим натяком, враховуючи, що російські диппредставництва – це легальний "дах" для агентури ФСБ і ГРУ в нашій країні", – написав Цаплієнко.

Герб контррозвідки СБУ розмістили перед консульствами РФ у Львові, Києві та Одесі

Герб контррозвідки СБУ розмістили перед консульствами РФ у Львові, Києві та Одесі

Telegram Андрія Цаплієнка

"Вітання з прозорим натяком": Ще в трьох містах України з'явився "сюрприз" для РФ від СБУ

Telegram Андрія Цаплієнка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові на будинку, розташованому навпроти консульства Росії, намалювали мурал з емблемою контррозвідки Служби безпеки України. Процес його створення відобразили на фото.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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