Герасим'юк – про померлого від COVID-19 журналіста: ще вчора був, і нема

Журналістка Ольга Герасим'юк повідомила про раптову смерть від коронавірусу COVID-19 свого колеги Олександра Старикова. Чоловіка не стало у Бердянську (Запорізька область).

Переживаннями через трагедію та спогадами про друга Герасим'юк поділилася на особистій сторінці у Facebook. Вона зазначила, що ще зовсім нещодавно Стариков підбадьорював її під час хвороби і закликав скоріше одужувати.

"Сон сьогодні не йшов, прокинулася – ще темно…Навіщось залізла у ФБ… Помер мій друг. Від COVID-19. Найвеселіший у світі Саша Стариков. Один на цьому світі, з ким можна було читати вірші, вдавати Вертинського й Віру Холодну ("Где вы теперь, кто вам целует пальцы..."), говорити про Шкловського, сміятися ночами", – написала журналістка.

"Помер у Бердянську, де ми призначили зустріч "у найгидшу погоду", коли задуває БОРА – жорсткий східний вітер… Бо я таке люблю, а Саня був готовий забезпечити все. Бо, казав, "ми все можемо, ми – "непальці" ("не пальцем роблені")… Недавно, коли хворіла, строчив мені свої слова про "давай-вставай, еще не спето столько песен". Я протупила й іще й не відповіла на останній жарт", – додала Герасим'юк.

Вона наголосила, що шокована несподіваною втратою друга й усвідомленням того, що тепер уже ніколи не зможе відверто з ним поговорити.

"А тепер, сьогодні вранці – куди, Саню, писати? Куди, Саню, їхати і як я знатиму, коли дмухатиме та чортова БОРА? І кого ти згадав, коли вмирав? І чого ти вмер отак – бац?! І нащо пишу оце все в ФБ... Не читають його в моргу, і на тому світі теж... А куди написати? Що був такий Саня Стариков. Був журналіст і весельчак. Був університетський друг. Читав тонни книг, писав, казав: "Поки не скучаю, а там побачимо", – згадує Герасим'юк.

Наостанок вона розповіла, що впродовж вісьмох років влітку Стариков їздив розкопувати Ольвію і кликав подругу приєднатися у 2021 році.

"Заманював пляшкою із "соком бешеных кузнечиков"... Був ще вчора, і нема... І це нестерпно й незрозуміло", – завершила журналістка допис.

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