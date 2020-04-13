Геращенко закликала збільшити штрафи для паліїв трави

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що штрафи за підпал трави та інші порушення екологічного законодавства мають бути високі, тому що шкода екології від таких правопорушень є значною.

Про це депутатка заявила під час включення на телеканалі "Прямий". На її переконання, абсолютною ганьбою є те, що штрафи за ходіння без маски 17 тисяч гривень, а за підпал трави – 185 гривень.

"Це непристойно і, звичайно, треба піднімати за це штрафи", – зауважила Геращенко.

Ірина Геращенко Прямий

Політик наголосила, що захист екології має стати пріоритетом політики держави, має бути відновлене міністерство екології, має бути представлена державна програма захисту довкілля.

"Це ненормально, коли сьогодні влада Зеленського ліквідувала міністерство екології. Захист екології – є ключовим викликом часу. Мені здається, треба відновити міністерство екології, представити системну програму захисту українського довкілля і боротьби з кліматичними аномаліями. Також велика робота має бути і у місцевої влади в цьому питанні. І якщо ЗМІ будуть більше уваги приділяти екологічному просвітництву – це буде також правильно", – зазначила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити пожежі, які розгорілися ще 4 квітня.