Геращенко: "Слуга народу" повинен бути настільною книгою для політиків

Серіал "Слуга народу", в якому головну роль президента Василя Голобородька зіграв кандидат у президенти Володимир Зеленський, повинен стати "настільною книгою" для політиків.

Про це в ефірі радіо НВ заявив народний депутат ("Народний фронт"), член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Серіал "Слуга народу" зараз повинен бути, я вважаю, для українського політичного класу настільною книгою", — сказав він.

Володимир Зеленський ТСН

Коментуючи епізод фільму, де персонаж Зеленського розстрілює парламент, він зазначив, що "це було в мріях".

"У сні, а сни можуть бути різними, але за сни не карають — сни не караються", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати України від БПП наполягають на порушенні кримінальної справи проти авторів серіалу "Слуга народу" студії "Квартал 95".

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