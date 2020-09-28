Геращенко – про стан Балуха: починають поступово тренувати до самостійного дихання

Борис Бондар Суспільство 16:17, 28.09.2020 Оновлено: 16:26, 28.09.2020

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух перебуває в стабільному стані, але у нього "повної свідомості ще немає".

Про це у Facebook повідомила народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Балух перебуває в лікарні вже третій тиждень.

"Новини від лікарів: "Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання", – написала Геращенко.

Також вона зазначила, що Балух зараз повинен був активно займатися виборами і бути фронтменом команди "Європейської солідарності" до Київської облради.

Стан Балуха стабільний.
Facebook Ірини Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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