Геращенко – про стан Балуха: починають поступово тренувати до самостійного дихання

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух перебуває в стабільному стані, але у нього "повної свідомості ще немає".

Про це у Facebook повідомила народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Балух перебуває в лікарні вже третій тиждень.

"Новини від лікарів: "Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання", – написала Геращенко.

Також вона зазначила, що Балух зараз повинен був активно займатися виборами і бути фронтменом команди "Європейської солідарності" до Київської облради.

Як повідомляв OBOZREVATEL :