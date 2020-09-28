Геращенко – про стан Балуха: починають поступово тренувати до самостійного дихання
Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух перебуває в стабільному стані, але у нього "повної свідомості ще немає".
Про це у Facebook повідомила народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Балух перебуває в лікарні вже третій тиждень.
"Новини від лікарів: "Пацієнт стабільний, без погіршення. Повної свідомості ще немає. Починаємо поступово тренувати до самостійного дихання", – написала Геращенко.
Також вона зазначила, що Балух зараз повинен був активно займатися виборами і бути фронтменом команди "Європейської солідарності" до Київської облради.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексв'язня Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані і прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його намагалися убити.
У поліції Києва заявили, що у побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
9 вересня стало відомо, що Балуха підключили до апарату ШВЛ.
10 вересня стало відомо, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на 2 місяці підозрюваного у жорстокому побитті Балуха.
Ірина Геращенко повідомила, що стан Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.