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Геращенко – про п'яних водіїв: штафів і позбавлення прав мало, потрібно вводити арешт

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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МВС сподівається на прийняття закону про посилення відповідальності за п'яне водіння

МВС сподівається на прийняття закону про посилення відповідальності за п'яне водіння. Скріншот Youtube

Відповідальність за п'яне водіння посилять у вересні, – Геращенко

Депутатів стимулювало резонансне ДТП в Києві

У Міністерстві внутрішніх справ України очікують прийняття закону про посилення покарання за водіння в нетверезому вигляді в вересні.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера". Зараз за п'яне водіння водіїв штрафують і позбавляють прав.

"Всі ці норми ми врахували в законопроекті 2695, який був прийнятий в першому читанні минулого понеділка за наполяганням президента", – сказав заступник міністра.

За його словами, законопроект був розроблений ще три роки тому. Але його не хотіло ухвалювати минуле скликання Верховної Ради, не було консенсусу і в цьому, поки не сталося резонансне ДТП в Києві.

"Я дуже сподіваюся, що цей закон буде проголосований у другому читанні і опозицією, і коаліцією у вересні", – зазначив він.

Також в МВС вважають, що в Україні слід посилити покарання за водіння в нетверезому вигляді і перевищення швидкості до заходів арешту.

"Сьогодні у нас є тільки штраф в 10 тисяч гривень і позбавлення прав. Цього мало. Тому ми пропонуємо вводити арешт. А за третій раз водіння людини в п'яному вигляді, необхідно саджати людину на кілька років, як це є в європейських країнах", – заявив Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України 13 липня прийняла в першому читанні за основу законопроект, який посилить відповідальність за вчинення ДТП в стані алкогольного сп'яніння, однак тільки, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

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