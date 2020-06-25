Геращенко – про переатестацію поліцейських: це було судилище!

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що переатестація правоохоронців у 2015 році була "судилищем".

Таку думку він висловив у інтерв'ю виданню РБК-Україна. За словами посадовця, тоді органи покинули багато хороших людей.

Геращенко зазначив, що Арсену Авакову тоді "нав'язали" Хатію Деканоїдзе, пояснюючи це тим, що в Грузії була проведена реформа поліції. Однак, як уточнив Геращенко, там вона керувала поліцейською академією тримільйонної країни.

"Вона прийшла сюди з радниками, які порекомендували зробити переатестацію, але переатестація з хорошої ідеї негайно перетворилася в судилище", – сказав він.

Посадовець вважає, що в атестаційній комісії були люди, які упереджено ставилися до співробітників органів. Наприклад, їм пропонувалося без підготовки проходити тести, з якими вони ніколи раніше не стикалися.

"Я не відповідав за всю переатестацію цілком, але скажу ще раз: це була не переатестація, а судилище. Ми втратили величезну кількість хороших людей з невисокою кількістю поганих", – додав він.

Геращенко згадав, що так серед інших "викидали" підготовлених людей, які займаються прослуховуванням, стеженням, чия робота є секретною, а їх запитували: "Де ви працюєте, як ви працюєте?". Їх потім відновлювали на апеляційні комісії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко розповів, що журналіста Павла Шеремета вбили для збудження соціально-політичної ситуації в Україні.