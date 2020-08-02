Геращенко пригрозив мерам, які відмовилися посилювати карантин

Борис Бондар Суспільство 00:27, 3.08.2020 Оновлено: 00:28, 3.08.2020

Місцеві органи влади також відповідають за здоров'я городян, тому мери міст будуть нести відповідальність за відмову посилювати карантин в "червоній" зоні.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Відмова міських голів від жорстких карантинних заходів може позначитися на здоров'ї людей.

Таку поведінку мерів Геращенко пояснив небажанням ухвалювати непопулярні заходи напередодні місцевих виборів.

"Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого в своїх містах", – сказав заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник мера Луцька заявив, що міська рада не прийматиме ніяких рішень щодо зупинення транспорту або закриття закладів у зв'язку з потраплянням в "червону" карантинну зону.

Тернопільська міська рада відмовилася посилювати обмежувальні заходи у зв'язку з потраплянням в "червону" карантинну зону.

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