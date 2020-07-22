Геращенко пояснив, як і чому СБУ "загубила" терориста з Луцька
Луцький терорист Максим Кривош (Плохий), який утримував 20 людей в автобусі та погрожував його підірвати, після відбування покарання в місцях позбавлення волі не був під наглядом Служби безпеки України.
Як розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Сніданок 1+1", після в'язниці Кривош вів спосіб життя, який не цікавив ні поліцію, ні СБУ. Геращенко підтвердив, що Кривош двічі був за ґратами за скоєння тяжких злочинів. Останній раз він вийшов із в'язниці в 2003 році.
"Відтоді він вів спосіб життя, який не цікавив ні поліцію, ні СБУ. Тому не можна сказати, що він був під наглядом служб. В Україні є десятки тисяч громадян, які в житті оступилися, провели 10–12 років у місцях позбавлення волі, але вони після цього не стріляють у центрі міста, не захоплюють заручників. У цьому випадку йдеться перш за все про психологію злочинця", – підкреслив Геращенко.
Нагадаємо, що терорист, який 12 годин утримував людей в автобусі, вимагав,аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали й виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому терорист змушував дивитися саме його.
Як писав OBOZREVATEL:
Уранці 21 липня в центрі Луцька чоловік узяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософія злочинця. Апологія свободи. Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривош потрапив до в'язниці у 18 років.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.
Також було опубліковано вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа є під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
Пізніше чоловік повідомив, що в салоні є поранений.
Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку. Глава країни на своїй сторінці у Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець.
Близько 21:40 із захопленого терористом автобуса в Луцьку випустили заручників. Перед цим до нього під'їхав бронетранспортер, у салон увійшли медики та спецназівці.