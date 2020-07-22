Геращенко пояснив, як і чому СБУ "загубила" терориста з Луцька

Луцький терорист Максим Кривош (Плохий), який утримував 20 людей в автобусі та погрожував його підірвати, після відбування покарання в місцях позбавлення волі не був під наглядом Служби безпеки України.

Як розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Сніданок 1+1", після в'язниці Кривош вів спосіб життя, який не цікавив ні поліцію, ні СБУ. Геращенко підтвердив, що Кривош двічі був за ґратами за скоєння тяжких злочинів. Останній раз він вийшов із в'язниці в 2003 році.

"Відтоді він вів спосіб життя, який не цікавив ні поліцію, ні СБУ. Тому не можна сказати, що він був під наглядом служб. В Україні є десятки тисяч громадян, які в житті оступилися, провели 10–12 років у місцях позбавлення волі, але вони після цього не стріляють у центрі міста, не захоплюють заручників. У цьому випадку йдеться перш за все про психологію злочинця", – підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, що терорист, який 12 годин утримував людей в автобусі, вимагав,аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали й виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому терорист змушував дивитися саме його.

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