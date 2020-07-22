Геращенко пояснив, як і чому СБУ "загубила" терориста з Луцька.

Луцький терорист Максим Кривош (Максим Плохий), який утримував 20 людей в автобусі і погрожував його підірвати, після відбування покарання в місцях позбавлення волі не був під наглядом Служби безпеки України.

Як розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Сніданок 1+1", після в'язниці Кривош вів спосіб життя, який не цікавив ні поліцію, ні СБУ. Геращенко підтвердив, що Кривош двічі був за гратами за скоєння тяжких злочинів. Останній раз він вийшов з в'язниці в 2003 році.

"З того часу він вів спосіб життя, який не цікавив ні поліцію, ні СБУ. Тому не можна сказати, що він був під наглядом служб. В Україні є десятки тисяч громадян, які в житті оступилися, провели 10-12 років в місцях позбавлення волі , але вони після цього не стріляють в центрі міста, не захоплюють заручників. У цьому випадку мова йде перш за все про психологію злочинця", – підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, терорист, який 12 години утримував людей в автобусі, вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали і виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм" Земляни "2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому загарбник змушував дивитися саме його.

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