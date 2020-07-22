Геращенко пояснив, як і чому СБУ "загубила" терориста з Луцька
Геращенко пояснив, як і чому СБУ "загубила" терориста з Луцька.
Луцький терорист Максим Кривош (Максим Плохий), який утримував 20 людей в автобусі і погрожував його підірвати, після відбування покарання в місцях позбавлення волі не був під наглядом Служби безпеки України.
Як розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі програми "Сніданок 1+1", після в'язниці Кривош вів спосіб життя, який не цікавив ні поліцію, ні СБУ. Геращенко підтвердив, що Кривош двічі був за гратами за скоєння тяжких злочинів. Останній раз він вийшов з в'язниці в 2003 році.
"З того часу він вів спосіб життя, який не цікавив ні поліцію, ні СБУ. Тому не можна сказати, що він був під наглядом служб. В Україні є десятки тисяч громадян, які в житті оступилися, провели 10-12 років в місцях позбавлення волі , але вони після цього не стріляють в центрі міста, не захоплюють заручників. У цьому випадку мова йде перш за все про психологію злочинця", – підкреслив Геращенко.
Нагадаємо, терорист, який 12 години утримував людей в автобусі, вимагав, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали і виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. Президент повинен був у відеозверненні сказати: "Фільм" Земляни "2005 року, дивитися всім". OBOZREVATEL розповідав, про що цей фільм і чому загарбник змушував дивитися саме його.
Як писав OBOZREVATEL:
Уранці 21 липня в центрі Луцька чоловік узяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософія злочинця. Апологія свободи. Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривош потрапив до в'язниці у 18 років.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.
Також було опубліковано вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа є під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
Пізніше чоловік повідомив, що в салоні є поранений.
Президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку. Глава країни на своїй сторінці у Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець.
Близько 21:40 із захопленого терористом автобуса в Луцьку випустили заручників. Перед цим до нього під'їхав бронетранспортер, у салон увійшли медики та спецназівці.