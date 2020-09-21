Геращенко повідомила про позитивну динаміку у стані Балуха

Борис Бондар Суспільство 17:10, 21.09.2020 Оновлено: 17:11, 21.09.2020

Стан визволеного з російської в'язниці українського політв'язня Володимира Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко від "Європейської солідарності" в Facebook. Вона послалася на слова лікарів Балуха.

"Від лікарів В. Балуха: "Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію – фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування", – написала Геращенко.

Раніше митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент з посиланням на слова лікарів повідомив, що Балух продовжує перебувати в стані медикаментозної коми.

Геращенко розповіла про стан Балуха.
Facebook Ірини Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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