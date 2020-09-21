Геращенко повідомила про позитивну динаміку у стані Балуха

Стан визволеного з російської в'язниці українського політв'язня Володимира Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.
Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко від "Європейської солідарності" в Facebook. Вона послалася на слова лікарів Балуха.
"Від лікарів В. Балуха: "Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію – фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування", – написала Геращенко.
Раніше митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент з посиланням на слова лікарів повідомив, що Балух продовжує перебувати в стані медикаментозної коми.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексв'язня Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані і прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його намагалися убити.
У поліції Києва заявили, що у побитого Балуха після нападу зникли мобільний телефон і банківська карта.
9 вересня стало відомо, що Балуха підключили до апарату ШВЛ.
10 вересня стало відомо, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на 2 місяці підозрюваного у жорстокому побитті Балуха.