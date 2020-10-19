Геращенко показала перше фото Балуха після побиття

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух після побиття і виходу із коми намагається повернутися до звичного життя. Він поступово відновлюється – вже ходить і читає.

У лікарні його відвідав друг, нардеп Ахтем Чийгоз. Про це у Facebook написала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко й опублікувала фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дякую лікарям Балуха, сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди", – зазначила вона.

Балуха у лікарні відвідали друзі Facebook Ірини Геращенко

Нардепка підкреслила, що насправді йдеться про такі реабілітаційні методики. Адже Балух після виходу із коми проходить лікування у нейрохірургічному відділенні.

Друзі Балуха відвідали його у лікарні Facebook Ірини Геращенко

"Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна. Лікарі навіть дозволили Ахтему Чийгозу провідати друга", – додала Геращенко.

Скриншот Facebook Ірини Геращенко

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