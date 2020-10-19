Геращенко показала перше фото Балуха після побиття
Жорстоко побитий у Києві 49-річний кримчанин вийшов із коми 1 жовтня
Його в лікарні провідав друг Ахтем Чийгоз
Він раніше заявляв, що ексв'язня Кремля била група осіб, маючи намір убити
Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух після побиття і виходу із коми намагається повернутися до звичного життя. Він поступово відновлюється – вже ходить і читає.
У лікарні його відвідав друг, нардеп Ахтем Чийгоз. Про це у Facebook написала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко й опублікувала фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Дякую лікарям Балуха, сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди", – зазначила вона.
Нардепка підкреслила, що насправді йдеться про такі реабілітаційні методики. Адже Балух після виходу із коми проходить лікування у нейрохірургічному відділенні.
"Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна. Лікарі навіть дозволили Ахтему Чийгозу провідати друга", – додала Геращенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 8 вересня в Києві жорстоко побили ексв'язня Кремля Володимира Балуха. Його госпіталізували у важкому стані та прооперували.
Нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз зазначив, що напад і побиття Балуха пов'язані з переслідуванням патріотів України.
Чийгоз також додав, що за Балухом велося стеження і його мали намір убити.
У поліції Києва заявили, що в побитого Балуха після нападу пропали мобільний телефон і банківська картка.
9 вересня стало відомо, що Балуха під'єднали до апарату ШВЛ.
10 вересня повідомили, що Балух перебуває в медикаментозному сні.
Поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха.
Дніпровський районний суд Києва заарештував на два місяці підозрюваного в жорстокому побитті Балуха.
Ірина Геращенко повідомила, що стан Балуха, який потрапив до лікарні після побиття, має позитивну динаміку.
Зокрема, він почав виконувати елементарні інструкції медиків, намагався розмовляти з лікарями, рідними.
9 жовтня Володимир Балух пішов на поправку після місячного перебування в реанімації.
Народний депутат від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз вкотре заявив, що колишнього в'язня Кремля в Києві била група осіб, маючи намір убити.