Геращенко показала перше фото Балуха після побиття

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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  • Жорстоко побитий у Києві 49-річний кримчанин вийшов із коми 1 жовтня

  • Його в лікарні провідав друг Ахтем Чийгоз

  • Він раніше заявляв, що ексв'язня Кремля била група осіб, маючи намір убити

Володимир Балух

Колишній політв'язень Кремля, кримчанин Володимир Балух після побиття і виходу із коми намагається повернутися до звичного життя. Він поступово відновлюється – вже ходить і читає.

У лікарні його відвідав друг, нардеп Ахтем Чийгоз. Про це у Facebook написала народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко й опублікувала фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дякую лікарям Балуха, сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди", – зазначила вона.

Балуха у лікарні відвідали друзі

Нардепка підкреслила, що насправді йдеться про такі реабілітаційні методики. Адже Балух після виходу із коми проходить лікування у нейрохірургічному відділенні.

Друзі Балуха відвідали його у лікарні

"Сьогодні зробили контрольні знімки. Динаміка позитивна. Лікарі навіть дозволили Ахтему Чийгозу провідати друга", – додала Геращенко.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українапобили українцяПартія "Європейська солідарність"Ахтем ЧийгозІрина ГеращенкоВолодимир Балух