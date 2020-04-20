Геращенко озвучив підозрілі аспекти пожеж на Київщині та Житомирщині

Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави та лісу в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, пожеж в Україні останнім часом було дуже багато, навіть з огляду на зручні погодні умови.

"Ми відзначаємо той факт, що занадто багато пожеж в цьому році, навіть незважаючи на зручні погодні умови. Тому зараз проводиться аналіз і накладання фактів підпалу на карту з аналізом даних, які у нас є за відеокамерами, за даними свідків", - заявив він .

Пожежа в Житомирській області Facebook / Віталій Юшкевич

Він зазначив, що вже були затримані кілька груп паліїв, причетних до пожеж в Київській області.

"Вони, правда, говорять, що це були ненавмисні дії, що хотіли просто подивитися на вогонь, але аналізуються всі їх зв'язки, контакти, для того, щоб визначити, було це умисна дія різних груп, або ж це розрізнені дії. Я думаю, що до кінця цього тижня ми будемо бачити повну картину ", – уточнив Геращенко.

За його словами, якщо узгодження дій паліїв буде доведена, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Тому зараз поліція разом зі Службою безпеки України збирає факти по всіх випадках пожеж – які є випадки дій селян, які підпалюють траву для того, щоб полегшити собі сільгоспроботи, а де-то ми думаємо, що це підпали, тому що не може такого бути , що посеред лісу, немає ні блискавки, ні розриву лінії електропередач, і починається пожежа ", – підкреслив Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині 16 квітня спалахнули масштабні лісові пожежі, які знищили не тільки ліс і поля, а й десятки будинків в селах. Очевидці ділилися в мережі моторошними фото і відео наслідків.

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