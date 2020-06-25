Геращенко назвав причину спалаху COVID-19 і запропонував ввести смарт-карантин

В Україні в останні тижні діагностують усе більше випадків інфікування коронавірусом через відкриття різних закладів і запуск громадського транспорту.

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Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він наголосив, що в країні потрібно запроваджувати розумний карантин, але не повертатися до тотального.

"Зростання захворюваності – це наслідок запуску громадського транспорту, відкриття торгових центрів, ресторанів і т. д. По-іншому і бути не могло", – вважає чиновник.

Водночас він підкреслив, що економіка країни нині перебуває в такому стані, що карантин такої ж міри жорсткості, як на початку поширення епідемії, може призвести до величезних втрат.

"Тому потрібно робити смарт-карантин. Загалом, планів обмежувати транспорт немає. Якщо буде декілька тисяч випадків на день, тоді про це можна буде говорити. Але я сподіваюся, що цього не трапиться, тому що люди за час карантину вже багато в чому змінили свої побутові звички", – висловив сподівання Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 25 червня, в Україні офіційно підтверджено 40 008 випадків коронавірусної інфекції. З них 994 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом.