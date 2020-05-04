ЗМІ повідомили про магнітні бурі, які насуваються в травні і можуть вплинути на здоров'я українців.

Зокрема, графік оприлюднило "РБК-Україна", посилаючись нібито на дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, відзначається, що в травні на українців чекають чотири магнітні бурі:

4-6 травня – середньої сили буря, пік якої припаде на 5-е число (експерти оцінюють метеоудар в 4 бали);

23 травня – слабке геомагнітне коливання;

28 травня – сильна магнітна буря, вплив якої відчують навіть здорові люди;

29 травня – геомагнітне хвилювання, що є продовженням бурі попереднього дня.

Геомагнітні бурі в травні 2020: графік і можливі дати rsute.ru

Найсильніший сплеск прогнозують на 27 травня.

Однак на сайті лабораторії дані поки не з'явилися: сильни магнітних бурь, за попереднім прогнозом вчених, у травні не передбачають. Слабкі коливання можна очікувати хіба що 5 і 18-19 травня, проте на самопочутті людини вони не позначаться.

Магнітні бурі у травні Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі підняли ажіотаж через вигадані магнітні бурі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!