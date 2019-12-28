Генштаб ЗСУ провів національні випробування: найкращі бронемашини візьмуть на озброєння армії

З 19 до 24 грудня Генеральним штабом ЗСУ проводилися офіційні порівняльні випробування нових і модернізованих зразків автомобільної та бронетанкової техніки. За результатами комісія ЗСУ має надати пропозиції щодо подальшого постачання на озброєння українській армії найкращих із представлених броньовиків.

В демонстраційних показах взяли участь чотири зразки трьох виробників: спеціальні броньовані автомобілі "Варта" і "Новатор" від ТОВ "Українська бронетехніка", бойова броньована машина "Дозор-Б" від Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. А.А. Морозова та україно-польський бронеавтомобіль Oncilla (модернізований "Дозор-Б") від ТОВ "Науково-виробнича компанія "ВК Система".

Випробування були розділені на три етапи.

На першому, що тривав 19-20 грудня на випробувально-демонстраційному полігоні "АвтоКрАЗ", дозавантажені до заявленої виробниками повної маси машини демонстрували можливості з подолання основних перешкод.

Випробування ЗСУ "Українська бронетехніка"

Десантний відсік "Варти" "Українська бронетехніка"

Броньований автомобіль "Новатор" і "Варта" "Українська бронетехніка"

Броньований автомобіль "Oncilla" "Українська бронетехніка"

За підсумками першого етапу СБА "Варта" і "Новатор" впевнено пройшли випробувальну трасу, повністю підтвердивши заявлені тактико-технічні характеристики. "Дозор-Б" та Oncilla продемонстрували гірші показники прохідності.

Другим етапом, 21 грудня, став марш за маршрутом м. Кременчук – с. Тетерівка Житомирської області. Загалом, під супроводом військової служби правопорядку колона демонстраційних зразків подолала 520 км по шосе. Гарні показники експлуатації під час руху по шосе показали всі автомобілі.

Бронированный автомобиль "Дозор-Б" "Українська бронетехніка"

Випробування ЗСУ "Українська бронетехніка"

Бронированный автомобиль "Варта" "Українська бронетехніка"

Броньований автомобіль "Oncilla" "Українська бронетехніка"

Третій етап випробувань тривав 23-24 грудня на полігоні Десантно-штурмових військ, де машини тестувалися в умовах, максимально наближених до екстремальних польових, проходили практичну перевірку ергономічності десантних відділень за участю військовослужбовців Десантно-штурмових військ, а також демонстрували вогневі можливості.

Коло танковою дорогою завдовжки 8 км пройшли всі демонстраційні зразки. "Дозор-Б" та Oncilla мали труднощі під час проходження підйомів на піщаних ділянках, потребуючи додаткового часу на калібрування тиску в шинах. СБА "Варта" і СБА "Новатор" подолали трасу без зауважень.

За словами директора "Української бронетехніки" Олександра Кузьми, "Варта" і "Новатор" можуть ефективно виконувати свої завдання за будь-яких умов, тож виробник готовий ритмічно постачати армії сучасну та надійну українську бронетехніку.

Броньований автомобіль "Варта" "Українська бронетехніка"

Броньований автомобіль "Новатор" "Українська бронетехніка"

Бронированный автомобиль "Новатор" "Українська бронетехніка"

Бронированный автомобиль "Новатор" "Українська бронетехніка"

На завершення демонстраційного показу автомобілі обладнували 12,7-мм кулеметом НСВТ з 600 патронами, а екіпаж отримав по 600 набоїв до автомату АК-74. Машини виконували по 2 пристрілювальні стрільби по контрольно-вивірених мішенях, далі, в рамках заліку, – стріляли з вогневого рубежу. З двох спроб "Дозор-Б" влучив один раз, Oncilla – жодного. Обом автомобілям рекомендовано доопрацювати систему наведення. Також, з метою перевірки зручності ведення вогню з десантного відсіку броньовиків, в рамках етапу виконувалися фронтальні стрільби з бійниць з короткої зупинки.

Новини Під час випробувань української техніки визначили зірку серед броньовиків

У четвер, 26 грудня, на полігон прибув заступник секретаря РНБО, генерал-майор Сергій Кривонос, який особисто оглянув демонстраційні зразки і заслухав висновки комісії ЗСУ.

Такі порівняльні випробування мають стати основою ухвалення рішень Міністерством оброни й силовими структурами України щодо вибору базової бронемашини для виконання певних завдань.

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