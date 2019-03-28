Предвыборное обращение к поколению ВАЛТЕПЕРЖЕНКИ
Валтерперженка - женское имя. В переводе на человеческий - Валентина Терешкова первая женщина космонавт. Есть еще вариант - Валтеркосма. Но я, ради сохранения нейронного потенциала в извилинах, ограничусь только Валтерперженкой. Давно хотел сказать пару слов к поколению моих отцов и дедов, жалующихся на нищенские пенсии, невозможность купить лекарства и оплатить коммуналку. Это предвыборное обращение к тем, кто с улыбкой шел к светлому будущему, а оказалось, что оно выглядит как-то не очень…
Валентина Терешкова ныне здравствует в свои почтенные 82 года. Она весьма даже уютно расположилась в государственной думе России в качестве заместителя председателя комитета. Желаю ей здоровья, ну и, заодно, покаяния на старости лет за многие гадости, которые она решительно и единогласно со всей путинской братией "одобрямс". Её подписи стоят под космически глупыми решениями. Начиная от "закона подлецов", поддержки бойни в Украине до свежего запрета на Путинохульство.
Но речь не о ней. Я о поколении старушек, которых называли её именем. В космосе она оказалась в 1963-ем. Так что тем, кого "крестили" в её честь и во имя светлого коммунистического будущего, сегодня по 60 – 70 лет. Это именно те старики, кто наиболее уязвим на постсоветском пространстве. По большей части, они очень любят Путина, ностальгируют по совку, жалуются на тяготы жизни и требуют вернуть все в зад…
Здесь я на богословской, этической развилке… С одной стороны обязан почитать старость, с другой - говорить правду. Это не простой перекресток. Так что, во-первых, подчеркну свое уважение к годам, сединам и морщинам. Но, во-вторых, замечу, что страны, в которых мы живем, в которых на отсутствие должной заботы о пенсионерах жалуемся - строили именно мы. А если еще точнее - Вы - поколения Валтеперженки.
Грустная правда состоит в том, что сегодня ваши дети и внуки пожинают посеянное безумием, безбожием и коммунистическим сатанизмом, в который вы веровали. Так что Вам, поколениям, ностальгирующим по совку, более приличествует покаянное настроение за все то, что натворили на своей земле. Подчеркну. Говорю эту грустную правду со всем уважением, с максимальным почтением и с комком в горле… Есть вещи, за которые нам стоит Вас благодарить, есть те, за которые Вам, дорогие мои старики, нужно каяться…
Мой дед - не только победитель во Второй Мировой войне, за что безусловно огромное спасибо от потомков. Он также представитель того поколения, которое уверовало в красную богоборческую религию. Он - часть той генерации, которая уничтожила храмы и расстреливала священников, из тех поколений, которые забирали детей у христиан просто потому, что они верили, что у мира есть Творец. Поколения Валтеркосмы и Марлесты (так звали, кстати, одну из моих прихожанок. от Маркс-Ленин-Сталин) ходили по площадям с криками "Слава КПСС!". Они писали доносы в НКВД и перемалывали миллионы невинных судеб в ГУЛАговских мясорубках. Кровь десятков миллионов людей, в том числе и во Второй Мировой (развязанной Гитлером и кумиром многих стариков Сталиным), на их совести. На их руках, единогласно голосовавших за всё (50 лет не было ни одного воздержавшегося в Верховном совете СССР), ответственность за то, что залили пол мира коммунистической чумой.
Почему сегодня все не так хорошо, как могло бы быть? Это вопрос бумеранг. С христианской точки зрения, старикам стоит задавать его не только ныне правящим элитам, но и себе.
"Заховай пашпорт Бабси! (спрячь паспорт бабушки), чтобы не голосовала за коммунистов!" Так называлась молодежная акция в Польше. Когда секретари коммунистической партии Польши КПП рвались к власти, и стране, пытавшейся вырваться из прошлого, угрожал их реванш, кто-то предложил не очень легальную, но, как мне кажется, справедливую акцию. Говорят, что рекордно низкая явка на тех выборах - результат того, что молодёжь таки ныкала паспорта стариков.
Вот этот лозунг (не моего кандидата на предстоящем электоральном цикле) "Голосуй не за гречку, а за внучку!" - мне по душе. Но прошу прокуратуру не напрягаться… Данный блог не является призывом к нарушению избирательных прав поколения Валтерперженки. У меня, как и у классика, есть слабость - чту уголовный кодекс.
Этот блог призыв к покаянию поколений, построивших на одной шестой суши социальные уродины, квази-государства с утопающими в роскоши князьками, мажорами, олигархами и нищими, полуголодными стариками. Люблю вас, седовласые отцы и матери. Молюсь о Вас… Строю хоспис, где мы досматриваем брошенных этими странами-Левиафанами немощных, больных дедулечек и бабулек. Стараемся сделать так, чтобы они могли достойно дожить свой, не столь славный, сколь кровавый век.
На днях я проезжал мимо митинга одного из януковичевских криминальных братков, проимперской, пророссийской бандитской "оппозиции". Той, которая, противясь движению моей страны к демократии, правам человека, антикоррупционным структурам, желает по-прежнему царствовать через решал и по понятиям… Бабулички Марлесточки и Валтерперженочки толпой разбредались с этого электорального "праздника" жизни. Особенно резанула картина с бабушкой, прижимавшей к своей груди, как ей кажется, очень ценный подарок - календарик с блокнотиком от пропутинского кандидата… От негодяя, приехавшего с братвой на крутых немецких джипах для того, чтобы в сотый раз обещать ей светлое будущее через возврат в темное прошлое. Признаюсь, комок подступил к горлу… Стыдно за нелюдей и очень обидно за старичков…
Но Боже, как же приятно видеть среди седовласых старцев тех, кто не даёт себя купить за коврижки! Очень рад за отцов, которые радуются исходу из советского Египта и желают внукам дойти до земли обетованной, где течет, ну если не молоко и мед, то хотя бы нормальная человеческая жизнь и, в том числе, достойная старость….
Мне, в силу моего возраста, пришлось зависнуть между поколением Валтерперженки и генерацией Google. С меня не получился верный ленинец. Роман Солженицина "Один день Ивана Денисовича", прочитанный в 13 лет, разрушил веру в "светлое будущее" и сделал из меня убежденного антисоветчика. Но и до поколения Google я явно не дотягиваю. Раскорячился между двумя эпохальными трендами и умничаю у себя на ютьюбе.
Но именно на этом основании имею права сказать сие: старикам, строителям коммунизма, сталинистам, НКВДистам, путинистам, атеистам стоит покаяться за то, что натворили. Как там у классика: "И в гроб сходя, благословить". Ну, как минимум, не нужно мешать своим детям строить их будущее. А ещё лучше молиться о том, чтобы у них это получилось круче, чем у вас!
Библия. Псалом 77
"…чтобы не были такими, как отцы их — поколение упрямое, мятежное, которое не было с Богом всем сердцем, не хранило Ему верность в душе"…
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