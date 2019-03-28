Предвыборное обращение к поколению ВАЛТЕПЕРЖЕНКИ

Валтерперженка - женское имя. В переводе на человеческий - Валентина Терешкова первая женщина космонавт. Есть еще вариант - Валтеркосма. Но я, ради сохранения нейронного потенциала в извилинах, ограничусь только Валтерперженкой. Давно хотел сказать пару слов к поколению моих отцов и дедов, жалующихся на нищенские пенсии, невозможность купить лекарства и оплатить коммуналку. Это предвыборное обращение к тем, кто с улыбкой шел к светлому будущему, а оказалось, что оно выглядит как-то не очень…

Валентина Терешкова ныне здравствует в свои почтенные 82 года. Она весьма даже уютно расположилась в государственной думе России в качестве заместителя председателя комитета. Желаю ей здоровья, ну и, заодно, покаяния на старости лет за многие гадости, которые она решительно и единогласно со всей путинской братией "одобрямс". Её подписи стоят под космически глупыми решениями. Начиная от "закона подлецов", поддержки бойни в Украине до свежего запрета на Путинохульство.

Но речь не о ней. Я о поколении старушек, которых называли её именем. В космосе она оказалась в 1963-ем. Так что тем, кого "крестили" в её честь и во имя светлого коммунистического будущего, сегодня по 60 – 70 лет. Это именно те старики, кто наиболее уязвим на постсоветском пространстве. По большей части, они очень любят Путина, ностальгируют по совку, жалуются на тяготы жизни и требуют вернуть все в зад…

Здесь я на богословской, этической развилке… С одной стороны обязан почитать старость, с другой - говорить правду. Это не простой перекресток. Так что, во-первых, подчеркну свое уважение к годам, сединам и морщинам. Но, во-вторых, замечу, что страны, в которых мы живем, в которых на отсутствие должной заботы о пенсионерах жалуемся - строили именно мы. А если еще точнее - Вы - поколения Валтеперженки.

Новини Украина извлечет выгоду из непризнания Москвой выборов

Грустная правда состоит в том, что сегодня ваши дети и внуки пожинают посеянное безумием, безбожием и коммунистическим сатанизмом, в который вы веровали. Так что Вам, поколениям, ностальгирующим по совку, более приличествует покаянное настроение за все то, что натворили на своей земле. Подчеркну. Говорю эту грустную правду со всем уважением, с максимальным почтением и с комком в горле… Есть вещи, за которые нам стоит Вас благодарить, есть те, за которые Вам, дорогие мои старики, нужно каяться…

Мой дед - не только победитель во Второй Мировой войне, за что безусловно огромное спасибо от потомков. Он также представитель того поколения, которое уверовало в красную богоборческую религию. Он - часть той генерации, которая уничтожила храмы и расстреливала священников, из тех поколений, которые забирали детей у христиан просто потому, что они верили, что у мира есть Творец. Поколения Валтеркосмы и Марлесты (так звали, кстати, одну из моих прихожанок. от Маркс-Ленин-Сталин) ходили по площадям с криками "Слава КПСС!". Они писали доносы в НКВД и перемалывали миллионы невинных судеб в ГУЛАговских мясорубках. Кровь десятков миллионов людей, в том числе и во Второй Мировой (развязанной Гитлером и кумиром многих стариков Сталиным), на их совести. На их руках, единогласно голосовавших за всё (50 лет не было ни одного воздержавшегося в Верховном совете СССР), ответственность за то, что залили пол мира коммунистической чумой.

Почему сегодня все не так хорошо, как могло бы быть? Это вопрос бумеранг. С христианской точки зрения, старикам стоит задавать его не только ныне правящим элитам, но и себе.

"Заховай пашпорт Бабси! (спрячь паспорт бабушки), чтобы не голосовала за коммунистов!" Так называлась молодежная акция в Польше. Когда секретари коммунистической партии Польши КПП рвались к власти, и стране, пытавшейся вырваться из прошлого, угрожал их реванш, кто-то предложил не очень легальную, но, как мне кажется, справедливую акцию. Говорят, что рекордно низкая явка на тех выборах - результат того, что молодёжь таки ныкала паспорта стариков.

Вот этот лозунг (не моего кандидата на предстоящем электоральном цикле) "Голосуй не за гречку, а за внучку!" - мне по душе. Но прошу прокуратуру не напрягаться… Данный блог не является призывом к нарушению избирательных прав поколения Валтерперженки. У меня, как и у классика, есть слабость - чту уголовный кодекс.

Новини Запрет на ПутиноХУЛЬСТВО

Этот блог призыв к покаянию поколений, построивших на одной шестой суши социальные уродины, квази-государства с утопающими в роскоши князьками, мажорами, олигархами и нищими, полуголодными стариками. Люблю вас, седовласые отцы и матери. Молюсь о Вас… Строю хоспис, где мы досматриваем брошенных этими странами-Левиафанами немощных, больных дедулечек и бабулек. Стараемся сделать так, чтобы они могли достойно дожить свой, не столь славный, сколь кровавый век.

На днях я проезжал мимо митинга одного из януковичевских криминальных братков, проимперской, пророссийской бандитской "оппозиции". Той, которая, противясь движению моей страны к демократии, правам человека, антикоррупционным структурам, желает по-прежнему царствовать через решал и по понятиям… Бабулички Марлесточки и Валтерперженочки толпой разбредались с этого электорального "праздника" жизни. Особенно резанула картина с бабушкой, прижимавшей к своей груди, как ей кажется, очень ценный подарок - календарик с блокнотиком от пропутинского кандидата… От негодяя, приехавшего с братвой на крутых немецких джипах для того, чтобы в сотый раз обещать ей светлое будущее через возврат в темное прошлое. Признаюсь, комок подступил к горлу… Стыдно за нелюдей и очень обидно за старичков…

Новини Жизнь в США в сравнении с убогим СССР

Но Боже, как же приятно видеть среди седовласых старцев тех, кто не даёт себя купить за коврижки! Очень рад за отцов, которые радуются исходу из советского Египта и желают внукам дойти до земли обетованной, где течет, ну если не молоко и мед, то хотя бы нормальная человеческая жизнь и, в том числе, достойная старость….

Мне, в силу моего возраста, пришлось зависнуть между поколением Валтерперженки и генерацией Google. С меня не получился верный ленинец. Роман Солженицина "Один день Ивана Денисовича", прочитанный в 13 лет, разрушил веру в "светлое будущее" и сделал из меня убежденного антисоветчика. Но и до поколения Google я явно не дотягиваю. Раскорячился между двумя эпохальными трендами и умничаю у себя на ютьюбе.

Но именно на этом основании имею права сказать сие: старикам, строителям коммунизма, сталинистам, НКВДистам, путинистам, атеистам стоит покаяться за то, что натворили. Как там у классика: "И в гроб сходя, благословить". Ну, как минимум, не нужно мешать своим детям строить их будущее. А ещё лучше молиться о том, чтобы у них это получилось круче, чем у вас!

Библия. Псалом 77

"…чтобы не были такими, как отцы их — поколение упрямое, мятежное, которое не было с Богом всем сердцем, не хранило Ему верность в душе"…

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!