Безусловно, Чернобыль - жуткая трагедия. Но… У меня особая история…
Я сел с сынухами смотреть новый, нашумевший сериал сразу же после прогулки в прифронтовой зоне с сильно болеющей супругой. Мои дети, перед началом и во время просмотра, слышали грохот русской артиллерии.
Вот так родился этот короткий сравнительный анализ Чернобыля, СЛУЧИВшегося (от слова СЛУЧАЙ) во времена Горбачева, и Чернобыля ЦЕЛЕнаправленно (от ЦЕЛЬ) устроенного по дури и мессианским амбициям Путина.
Пара цифр и тезисов:
Взрывы.
В 1986-ом был один или два мощных взрыва на АЭС.
У меня под окнами уже около 2 миллионов упавших (только в Широкино) мин, снарядов и ракет…
Погибшие.
Количество погибших в Чернобыле в первый день - три человека. Потом еще несколько десятков. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, за 20 лет до 4000 человек.
В нынешней путинской бойне реальная цифра приближается к 20 000 убитых. То есть, относительно Чернобыля, в 20 раз больше жертв. Это пять Чернобылей за пять лет войны, и кремлевское безумие не утихает.
Переселенцы.
Количество вынужденных переселенцев в Чернобыльcкой трагедии - 116 000.
По данным ООН, только за год (!!!) военного конфликта на востоке Украины число внутренне перемещенных лиц составило 1 228 090. Всего специалисты говорят о более 2,5-3 миллионах беженцев и переселенцев. В двадцать раз больше за куда более короткий срок.
Разрушения.
Площадь разрушений непосредственно на АЭС - относительно небольшая. Чернобыль путинский - 400 км в длину, с очень глубокой линией разрухи на всей протяженности… Это тысячи квадратных километров, сотни предприятий, тысячи строений, уничтоженных путинской авантюрой.
Последствия.
Последствия той атомной трагедии горбачевских времен весьма продолжительны и масштабны. Однако то, что все ещё творит Кремль в Донбассе, придется разгребать также десятилетиями… Даже наши внуки вынуждены будут платить по счетам за эту путинскую аферу.
По вышеперечисленным причинам я настаиваю на необходимости накрыть саркофагом Кремль, как источник куда более масштабной катастрофы, даже по сравнению с Чернобылем.
По требованию международной общественности тот проклятый атомный реактор закатали спецпокрытием. Я настаиваю, чтобы еще более плотно залили свинцовым, чугунным, супербронированным бетоном Кремль. Желательно вместе с Красной площадью, мавзолеем и, конечно же, кремлевским дворцом съездов.
Можно вплотную до Немцова Моста… Благословляю даже с гундяевским храмом Василия Блаженного, в том числе за то, что с него куда-то делись камеры наружного наблюдения в момент убийства Бориса.
Кажется, название у пресловутого саркофага на АЭС – Укрытие. Этот слой над Кремлем нужно назвать похоже и в рифму. Например, "Закрытие". Кстати, дарю идею для потомков россиян. Пирамиды Хеопса со времен Тутанхамона и Рамзеса тысячи лет посещают туристы. Накройте путинскую резиденцию как-нибудь оригинально. После этого весь туристический мир переориентирует свои потоки в вашу сторону!
Лично готов принять участие в архитектурном мозговом штурме по поводу оформления грядущих похорон бесовской империи. Можно, например, огромную пирамиду из черепов мучеников этой ленинско-сталинско-путинской системы… Их у вас только в подмосковной земле лежит куда больше, чем стройматериалов для всех египетских пирамид вместе взятых… Дерзайте…
Остановка чернобыльского реактора шла по синусоиде, но уверенно вниз. Мощность его постепенно снижалась и была доведена до 5%.
Мне приятно видеть, как истощается силенка совковского Чернобыля по имени "Путинский режим". Уменьшение удельного мирового ВВП России (за последние годы) - елей на сердце антисоветчика…
Поворотом ключа 15 декабря 2000 года реактор Чернобыльской АЭС был навсегда остановлен. Станция прекратила подачу электроэнергии. Заметим, что Чернобыль (при всех к нему претензиях), все же, производил Свет. Кремль же, изначально, по определению, генерировал исключительно радиоактивную идеологическую Тьму…
Так что, я с нетерпением жду последнего акта. Чтобы какой-нибудь постимперский президент России в прямом эфире, торжественно осудив режим Путина, интервенцию России в Украину, Грузию и т.д. повернул, таки, ключик.
В Чернобыле это сделал парнишка лет 30-ти в белом халате и навсегда успокоил тот атомный реактор. Я не настаиваю на том, чтобы окончательную остановку российской империи нужно будет сделать кому-то именно в белом халате. Однако, с учетом степени общественной шизофрении в России, вполне допускаю и такой вариант. )))
Не скрою, меня крайне радует тот факт, что, смотря сериал "Чернобыль", российские чекисты нервничают. "Россия 24" утверждает, что сериал допускал "грубейшее искажение исторических фактов и очернял советскую власть…". Ума не приложу, как можно эту (говоря библейским языком) Тьму Внешнюю очернить, но, в принципе, считаю, что никакого дёгтя мира недостаточно для этих святых целей! Посему, благословляю команду НBO на данную процедуру.
Редакция (прости, Господи) "Комсомольской правды" также резко высказалась о сериале, назвав его "безупречной пропагандой о бездушных чекистах", что приводит меня в полный восторг!!! "Бездушные чекисты"? Да что вы говорите!? Где и когда вы такое видели?! ))) Впрочем, когда газета с демоническим названием "Комсомольская Правда" по каком-то поводу нервничает - это точно означает, что дело Святое!!! )))
После остановки реактора и всей деятельности АЭС, там еще десятилетиями шла работа…
Я не сомневаюсь, что и по закрытию проекта "Красная Империя" человечеству придется потрудиться немало. Но ДЕимпериализация постсоветского сознания, как и ДЕнацификация в гитлеровской Германии, в чем-то похожа на процедуру закрытия Чернобыля. Обеззараживание территорий займет немалое время.
Процесс распада совковского мышления, увы, не такой быстрый как у йода-131 (период полураспада которого 8 дней). Боюсь, что даже более, чем у стронция-90 (28,8 лет). Но надеюсь все же, что ненамного больше, чем у Моисея после выхода из Египта. Даст Бог, уложимся.
Мой отец - участник Чернобыльской трагедии. Если вы уже смотрели фильм "Чернобыль", то во второй серии видели автобусы - ЛАЗы. На одном из таких он въезжал множество раз в этот ад чернобыльской зоны. Если только планируете, помяните моего батьку. Он ушел рано и быстро, так и не добившись статуса ветерана-чернобыльца. Из здорового пожилого человека за год превратился в старика и ушел.
Сегодня, спустя 30 лет, и я, и мои дети, и мои друзья - жертвы ещё одного (куда более масштабного) кремлевского, путинского Чернобыля. Так повернулся сюжет, что ордена и медали на моём капелланском кителе и на солдатской форме сыновей не за горбачевский Чернобыль, но за кремлевский. Я уверен, что, как первый стал одной из главных причин краха СССР, этот - донбасский, ДНРовский - закончит историю путинской квази-имперской России.
Потом НBO снимет об этой трагедии отличный сериал. О путинской лжи, об идеологической радиации ФСБшных негодяев, о русской православной армии и т.д.. Придет время, и наши внуки будут смотреть его со своими детьми… Заметки к сценарию мы уже пишем. К сожалению, как и о том Чернобыле, вместо чернил - кровь.
Но саркофаг на Кремль уже проектирует Небо! Даст Бог, послужим Человечеству. Скоро накроем этот проклятый путинский Чернобыль.
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