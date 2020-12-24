Ще один українець набив тату з Кернесом. Фото та відео

Дар'я Дурова Суспільство 01:04, 25.12.2020

У мережі з'явилося відео створення ще одного татуювання на честь померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.

Житель міста вирішив набити стилізоване чорно-біле зображення політика на своїй нозі. Відповідним роликом 24 грудня поділився місцевий Telegram-каналі "Харків Life" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

На відео видно процес створення тату, а також кінцевий результат. "На честь кращого правителя міста. Ти в наших серцях", – написав власник наколки з Кернесом.

Створення тату
Кадр з відео

На зображенні, яке набив харків'янин, Кернес у краватці-метелику і костюмі стоїть на тлі контуру Харківської області. У правій руці мера – булава. Лівою він показує знак V, що означає перемогу або мир. Цей жест покійний часто робив на фото.

Готова робота
Кадр із відео

Нагадаємо, раніше в мережу потрапили кадри, як хлопець набивав на лобі татуювання з написом "Кернес живий". Пізніше харків'янин Євген Івашко прокоментував свій вчинок. Він заявив, що покійний мер "багато що зробив для міста".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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