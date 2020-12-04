Генетик пояснив, у чому революційність нових вакцин від COVID-19

Борис Бондар Суспільство 22:23, 4.12.2020 Оновлено: 22:42, 4.12.2020

Компанії Pfizer і Moderna, що розробили вакцину від COVID-19, використали технологію, якої ніколи раніше не було. Це дасть змогу виробляти швидко велику кількість доз.

Про це розповів біолог-генетик Олександр Коляда в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 4 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Учений зазначив, що революційність нової вакцини полягає також в її дуже високій ефективності. За його словами, 95% – це рівень, який був важко досяжним для звичних вакцин від кору, туберкульозу та сезонного грипу. Там ефективність становить близько 40-50 відсотків.

Але головне, що нова технологія дасть змогу швидко виробляти велику кількість доз препарату.

"Вона знімає цілу низку ризиків, пов'язаних із тим, що треба працювати з вірусом, треба мати лабораторії, у яких віруси вирощують, і вона дає змогу перейти на рівень хімії, тобто робити все швидше, як на заводі. Це перестає бути біологічним і медичним процесом, а стане більш технічним, що дає можливість робити мільярди доз", – зазначив Коляда.

Особливістю вакцини є те, що її потрібно вводити не звичайним уколом у шкіру, потрібно доставити препарат до клітини.

"Одна з компаній розглядає варіант спеціальних приладів, які повинні стояти в кожному маніпуляційному кабінеті. Це буде те саме щеплення в плече, до яких ми звикли, але за більш ускладненою технологією", – розповів генетик.

Він уточнив, що прилад коштує не дорого і, по суті, є модифікованим варіантом шприца.

Як писав OBOZREVATEL, більше половини українців планують вакцинуватися проти COVID-19, коли препарат буде доступний у країні. Про це свідчать результати опитування Liberty Report.

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