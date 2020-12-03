Генетик назвав можливу побічну дію щеплення проти COVID-19

Побічною реакцією на щеплення проти коронавірусу може стати підвищена температура, втомлюваність чи головний біль. Однак вакцинуватися все одно потрібно, оскільки іншого способу побороти цю хворобу не буде.

Таке переконання висловив український генетик Олександр Коляда, передає ТСН. Так він відреагував на нещодавнє опитування, в якому 40% українців заявили про неготовність вакцинуватися проти COVID-19 навіть безкоштовно.

"Це погано і страшно. Вакцинуватися потрібно. Це одне з найбільших винаходів минулого століття. Нехтувати тим не можна, бо жодного іншого препарату від коронавірусу в нас не буде", – зазначив фахівець.

За його словами, обнадійливими нині є принаймні дві вакцини проти коронавірусної інфекції. Зокрема, від фармацевтичних гігантів Moderna і Pfizer, які мають хорошу репутацію.

"Пацієнти, які перехворіли і мають антитіла, можуть щеплення не робити. Під час вакцинації людині вводять в організм маленьку і абсолютну безболісну частинку вірусу", – пояснив генетик.

Він підкреслив, що будь-яка вакцина, яка має побічну реакцію, крім підвищеної температури, втомлюваності чи головного болю, ніколи не потрапить на ринок.

"Ті вакцини від коронавірусу, що є нині, мають менше одного відсотка ускладнень. Наприклад, коли один раз підвищиться температура до 37,2", – додав Коляда.

Генетик каже, що поки достеменно не відомо, скільки буде імунітет, але за аналогією з іншими вірусними пандеміями – це від пів року до безкінечності.

Зараз компанії-виробники вакцин анонсують, що вже у січні 2021 року почнеться розповсюдження препаратів у країнах світу. Коляда вважає, що до України вони, ймовірно, надійдуть лише навесні – у квітні.

"Звичайно, вони будуть не на полицях аптек. Спочатку потраплять до тих, хто розподілятиме їх за призначенням. Думаю, десь влітку ми зможемо купити її в аптеках", – підсумував фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL: