Генетик легко розвіяв міфи про небезпеку вакцини від COVID-19 на прикладі сосисок і помідорів

Завдяки новій технології виробництва РНК-вакцини жодних ризиків для генетичного коду людини вони не представляють.

Про це розповів генетик-біолог Олександр Коляда в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 4 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами вченого, небезпека вакцини через наявність в ній штучного генома, який нібито може вплинути на людину, є міфом.

"У країні, де ви їсте сосиски, кожна друга з яких незрозуміло з чого зроблена, не вакцинуватися тому, що ви не знаєте, що входить до вакцини – це смішно", – пояснив Коляда.

За його словами, до складу препаратів, які розробили провідні фармацевтичні компанії, не входять стовбурові клітини, алюміній, якого всі бояться, курячі ембріони та інші речовини з міфів.

Там є РНК в певній упаковці, яка доставляється до клітин людини і починає працювати.

"Вакцинація – це все одно, що ви поріжете на кухні палець і їм доторкнетеся до помідора. У цей момент ви природним шляхом отримаєте щеплення від мікробів, які знаходяться на помідорі. Вакцинація просто знайомить наш імунітет з певним типом бактерій, а не з помідором" , – розповів генетик.

Також деякі міфи з приводу вакцини пов'язані з тим, що її розробили дуже швидко. Нібито наслідки можуть з'явитися за кілька років

"Коли з'явилися перші автомобілі, теж говорили, що це породження пекла. Те ж саме було з дітьми з пробірки в 70-і роки, потім з мобільними телефонами, коли говорили, що вони викликають рак мозку. Йдуть роки і ми бачимо, що цього не відбувається. З вакциною те ж саме", – сказав Коляда.

Він додав, що, створивши вакцину, вчені не зробили нічого нового. Вони використали те, що з людиною відбувається кожного дня, просто направили це в потрібне русло.

Як писав OBOZREVATEL, компанії Pfizer і Moderna, які розробили вакцину від COVID-19, використали технологію, якої ніколи раніше не було. Це дозволить виробляти швидко велику кількість доз. Про це розповів біолог-генетик Олександр Коляда.