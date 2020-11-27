Для розв’язання конфлікту на Донбасі українське керівництво має проаналізувати та використати приклад Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генерал ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. За його словами, світова історія показує, що сильні країни не йдуть назустріч слабким.

"Проте чи знають світову історію ті, хто захищають честь і гідність на дипломатичному фронті російсько-української війни? Про всіх – не впевнений... бо пан [Леонід] Кравчук учив історію ще за сталінськими підручниками, а його помічник пан [Олексій] Арестович – бреше в очі мільйонам українців, випробуючи свої знання в інформаційному впливі", – наголосив він.

Військовий наголосив на тому, що українському керівництву для вирішення російсько-українського військового конфлікту на сході країни необхідно проаналізувати приклад, найбільш прийнятний для наслідування, – армяно-азербайджанську війну.

Він назвав складові успіху армії Азербайджану під час війни за Карабах:

чітко розставлені пріоритети застосування зброї;

вольове керівництво президента Азербайджану;

сильна армія;

всенародна підтримка армії та її верховного головнокомандувача.

"Державне оборонне замовлення вони точно не провалювали, бо є професіоналами державного управління", – додав Кривонос.

На його думку, це все стосується не тільки військового, але й політичного керівництва України.

"Хоча для них наша війна з Росією щось таке далеке... Наш агресивний сусід – це не добре ведмежатко. Для мене це кровожерливий хижак. Тільки маючи сильну позицію, впевненість, чітке консолідоване ефективне політично-військове управління всіма процесами заради єдиної цілі – міцна, потужна країна, можливе повернення наших територій та досягнення миру на умовах України", – наголосив він.

Кривонос дав пораду керівництву України Facebook Kryvonos Serhii

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку Кривоноса, позиція української делегації в Тристоронній контактній групі є програшною. "Ми завжди в положенні молодшого й того, хто виправдовується", – сказав він.