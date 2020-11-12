Генерал, який засвітився на Донбасі, командуватиме російськими миротворцями в Карабасі

Російського воєначальника, заступника командувача військ Південного військового округу генерал-майора Рустама Мурадова призначено командувачем миротворчого контингенту Росії в зоні Карабаського конфлікту.

Він вступив на посаду в листопаді цього року, пише "Кавказский узел". У 2016 році військовий був представником Росії в центрі з контролю та координації питань припинення вогню й стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

Мурадов має досвід двох чеченських воєн. У 2017 році був військовим радником у Сирії.

З грудня 2017 року по грудень 2018-го командував 2-ї гвардійською Червонопрапорною армією Центрального військового округу. З 25 грудня 2018 року – заступник командувача військами Південного військового округу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що основу російського миротворчого контингенту в Карабасі становлять контрактники 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ зі смт Рощинське Самарської області. Саме вони брали участь у захопленні Криму та окупації Донбасу.