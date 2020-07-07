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Генерал США назвав можливе місце нового удару РФ по Україні

Гліб Іванов
Суспільство
2,5 т.
Генерал США назвав можливе місце нового удару РФ по Україні

Годжес назвав можливе місце нового удару РФ по Україні.

Колишній командувач Збройними силами США в Європі, генерал Бен Годжес припустив, що Росія може завдати військового удару по Україні восени під час навчань "Кавказ-2020". Під "прицілом" можуть бути Бердянськ, Одеса та Маріуполь.

Таку думку він висловив у інтерв'ю "ТСН". На його переконання саме тоді створяться усі необхідні умови для ймовірного наступу, але підкреслив, що це лише припущення. Він наголосив, що у цей час Збройні сили України мають бути у повній боєготовності.

"Дуже багато речей відбудеться восени. Це і вибори у Білорусі в серпні, це важливий фактор. Це і польські вибори, які відбудуться за кілька тижнів, внаслідок яких ми матимемо або новий уряд у Польщі, або вдруге переможе адміністрація (чинного президента Польщі Анджея Дуди – Ред.) Дуди. Тож зміни у Польщі можуть зіграти важливу роль у регіоні. Втім, я думаю, що "Кавказ-2020" у вересні не означає, що вікно закривається. Дуже важливо, аби Збройні Сили України залишались пильними і нічого не випускали з поля зору. Система протиповітряної оборони має бути напоготові, всі спостережні системи мають бути напоготові протягом російських навчань. Ми, зазвичай, робимо це, щоб побачити та дізнатися про російські можливості. Я думаю, це зараз навіть важливіше", – зазначив Годжес.

Він припустив, що у Росії шукають різні можливості зберігання води в окупованому Криму, але враховують усі ризики. у Тому числі, і реакцію західних країн, США, Німеччини, Франції.

"Але справа не лише у воді. Йдеться про весь Чорноморський регіон. Кремль здебільшого домінує над усім Чорним морем, оскільки Чорне море – це те, що дозволяє Кремлю підтримувати режим Асада в Сирії. Саме це дозволяє Кремлю підтримувати генерала Хафтара у Лівії. Всі ці речі пов’язані між собою", – наголосив він.

Генерал підкреслив, що Росія намагатиметься розширити контроль над українським узбережжям. Тому може зазіхнутин а Одесу, Маріуполь та Бердянськ.

"Це те, що я називаю, перетворити біженців на зброю. І те, що влада Росії робить у Лівії, чинить тиск на європейські нафтові компанії, а також потенційно відправляє чергову хвилю біженців через Середземномор'я до Європи, знову буде тим, що дуже дестабілізує. Це все можливо лише тому, що Росія контролює Крим. І наразі вони намагаються розширити контроль над всім українським узбережжям. Думаю, зрештою Одеса, Маріуполь та Бердянськ також є у "меню” Кремля, а також, можливо, й не цього року, розширення Придністров'я", – зазначив він.

На переконання генерала, Росія намагатиметься вивчити, як далеко зможе зайти без реакції заходу на ворожі дії проти України.

"Я не знаю, який темп, як швидко, я лише кажу і знову повторюю, що сподіваюся, що я помиляюся. Я думаю, що ми повинні розуміти – все, що Росія робила раніше: вони використовують навчання, дезінформацію, створюють умови гуманітарної кризи. Проблема води в Криму – їхня власна помилка. Вони незаконно анексували Крим, і це проблема, яку вони створили собі самі", – підкреслив Годжес.

Як повідомляв OBOZREVATEL,раніше Годжес припустив, що у вересні Росія може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води в Криму.

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