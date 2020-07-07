Генерал США назвав можливе місце нового удару РФ по Україні

Колишній командувач Збройними силами США в Європі, генерал Бен Годжес припустив, що Росія може завдати військового удару по Україні восени під час навчань "Кавказ-2020". Під "прицілом" можуть бути Бердянськ, Одеса та Маріуполь.

Таку думку він висловив у інтерв'ю "ТСН". На його переконання саме тоді створяться усі необхідні умови для ймовірного наступу, але підкреслив, що це лише припущення. Він наголосив, що у цей час Збройні сили України мають бути у повній боєготовності.

"Дуже багато речей відбудеться восени. Це і вибори у Білорусі в серпні, це важливий фактор. Це і польські вибори, які відбудуться за кілька тижнів, внаслідок яких ми матимемо або новий уряд у Польщі, або вдруге переможе адміністрація (чинного президента Польщі Анджея Дуди – Ред.) Дуди. Тож зміни у Польщі можуть зіграти важливу роль у регіоні. Втім, я думаю, що "Кавказ-2020" у вересні не означає, що вікно закривається. Дуже важливо, аби Збройні Сили України залишались пильними і нічого не випускали з поля зору. Система протиповітряної оборони має бути напоготові, всі спостережні системи мають бути напоготові протягом російських навчань. Ми, зазвичай, робимо це, щоб побачити та дізнатися про російські можливості. Я думаю, це зараз навіть важливіше", – зазначив Годжес.

Він припустив, що у Росії шукають різні можливості зберігання води в окупованому Криму, але враховують усі ризики. у Тому числі, і реакцію західних країн, США, Німеччини, Франції.

"Але справа не лише у воді. Йдеться про весь Чорноморський регіон. Кремль здебільшого домінує над усім Чорним морем, оскільки Чорне море – це те, що дозволяє Кремлю підтримувати режим Асада в Сирії. Саме це дозволяє Кремлю підтримувати генерала Хафтара у Лівії. Всі ці речі пов’язані між собою", – наголосив він.

Генерал підкреслив, що Росія намагатиметься розширити контроль над українським узбережжям. Тому може зазіхнутин а Одесу, Маріуполь та Бердянськ.

"Це те, що я називаю, перетворити біженців на зброю. І те, що влада Росії робить у Лівії, чинить тиск на європейські нафтові компанії, а також потенційно відправляє чергову хвилю біженців через Середземномор'я до Європи, знову буде тим, що дуже дестабілізує. Це все можливо лише тому, що Росія контролює Крим. І наразі вони намагаються розширити контроль над всім українським узбережжям. Думаю, зрештою Одеса, Маріуполь та Бердянськ також є у "меню” Кремля, а також, можливо, й не цього року, розширення Придністров'я", – зазначив він.

На переконання генерала, Росія намагатиметься вивчити, як далеко зможе зайти без реакції заходу на ворожі дії проти України.

"Я не знаю, який темп, як швидко, я лише кажу і знову повторюю, що сподіваюся, що я помиляюся. Я думаю, що ми повинні розуміти – все, що Росія робила раніше: вони використовують навчання, дезінформацію, створюють умови гуманітарної кризи. Проблема води в Криму – їхня власна помилка. Вони незаконно анексували Крим, і це проблема, яку вони створили собі самі", – підкреслив Годжес.

Як повідомляв OBOZREVATEL,раніше Годжес припустив, що у вересні Росія може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води в Криму.