Генерал назвав два ймовірних ядерних об'єкти Росії в Криму

Заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос прокоментував слова глави РНБО Олексія Данилова про те, що в окупованому Криму може бути ядерна зброя.

Можливості РФ у цій сфері на території півострова досить великі, сказав він в інтерв'ю "Апострофу". Кілька об'єктів для зберігання такої зброї там були створені ще за часів СРСР.

За словами військового, один з них – це так звана "Феодосія-13", нині село Краснокам'янка.

"По-татарськи – це урочище Кизилташ, де з початку 50-х років протягом 6 років велося велике будівництво бази зберігання. Це колишнє 12 управління Міністерства оборони СРСР, яке відповідало як раз за ядерну зброю. Об'єкт був у використанні до 1996 року, а останню зброю звідти вивезли в середині 1990-х років", – уточнив він.

За інформацією генерала, дане сховище – це більше ніж 30 км тунелів, сам об'єкт був частково законсервований, частково розкрадений. Після окупації Криму росіяни почали вести на ньому якісь роботи, сказав Кривоніс.

Другий об'єкт – це Балаклава, де розміщені російські підводні човни.

"Також там, і це перевірена інформація, зроблені додаткові штольні для підводних човнів", – підкреслив заступник голови РНБО.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Кривоноса, українській армії необхідно істотно збільшити арсенал боєприпасів, а наближення до НАТО має бути не на словах, а на ділі.