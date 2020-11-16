Генерал назвав два ймовірних ядерних об'єкти Росії в Криму

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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  • Раніше заступник голови РНБО Сергій Кривонос заявляв, що для силового повернення Криму та Донбасу Україні не вистачить ресурсів

  • Крім того, подібний сценарій загрожує великими жертвами

  • Україна повинна "затиснути" країну-агресора РФ санкціями, тоді вона буде змушена відмовитися від захоплених територій

Заступник голови РНБО Сергій Кривонос

Заступник секретаря РНБО генерал Сергій Кривонос прокоментував слова глави РНБО Олексія Данилова про те, що в окупованому Криму може бути ядерна зброя.

Можливості РФ у цій сфері на території півострова досить великі, сказав він в інтерв'ю "Апострофу". Кілька об'єктів для зберігання такої зброї там були створені ще за часів СРСР.

За словами військового, один з них – це так звана "Феодосія-13", нині село Краснокам'янка.

"По-татарськи – це урочище Кизилташ, де з початку 50-х років протягом 6 років велося велике будівництво бази зберігання. Це колишнє 12 управління Міністерства оборони СРСР, яке відповідало як раз за ядерну зброю. Об'єкт був у використанні до 1996 року, а останню зброю звідти вивезли в середині 1990-х років", – уточнив він.

За інформацією генерала, дане сховище – це більше ніж 30 км тунелів, сам об'єкт був частково законсервований, частково розкрадений. Після окупації Криму росіяни почали вести на ньому якісь роботи, сказав Кривоніс.

Другий об'єкт – це Балаклава, де розміщені російські підводні човни.

"Також там, і це перевірена інформація, зроблені додаткові штольні для підводних човнів", – підкреслив заступник голови РНБО.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Кривоноса, українській армії необхідно істотно збільшити арсенал боєприпасів, а наближення до НАТО має бути не на словах, а на ділі.

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