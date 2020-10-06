Генерал Ходжес назвав найважливіший регіон України для Росії

Чорне море – найважливіший регіон України для Росії, оскільки Кремль хоче використовувати його як стартовий майданчик з відкритим доступом на Близький Схід, Балкани, Кавказ, в Сирію і Східне Середземномор'я.

Заходу необхідно послабити вплив росіян, заявив в інтерв'ю "РБК-Україна" американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі в 2014-17 роках, ветеран війни в Іраку та Афганістані Бен Ходжес.

"Я вважаю, що Чорне море є найбільш стратегічно важливим регіоном для Росії. І вони продемонстрували, що готові використовувати силу і будь-які інші інструменти для досягнення своєї мети. Вона полягає в безперешкодному використанні Чорного моря в якості стартового майданчика: на Близький Схід і на Балкани, на Кавказ, в Сирію, в Східне Середземномор'я. Ось чого вони хочуть", – сказав він.

На думку ексвійськового, Захід повинен не тільки захищати своїх союзників і друзів у регіоні, але позбавити Кремль можливості використовувати Чорне море як стартовий майданчик.

"Для цього потрібно проводити навчання в повітрі, на морі і на суші. І це також необхідно, щоб допомогти Україні розвинути власні оборонні можливості", – вважає Ходжес.

Він уточнив, що НАТО вже підтримує Україну навчанням, фінансовою допомогою і дипломатичними зусиллями, і так буде і далі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, США звинуватили Росію в провокаціях з бойовими літаками в Чорному морі.