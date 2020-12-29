Гендиректор ВООЗ попередив про нові штами коронавірусу

Людство подолало не всі проблеми, пов'язані з коронавірусом, – на світ чекають нові випробування, зокрема нові штами збудника інфекції.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус, пише "Інтерфакс-Україна". Він нагадав, що ВООЗ дізналася про випадки пневмонії в китайському місті Ухань, що були спричинені невідомим збудником, рік тому.

Глава організації наголосив на "неймовірному співробітництві між приватним і громадським секторами" за цей період.

31 грудня 2019 року влада Китаю повідомила ВООЗ про респіраторну хворобу невідомого походження у жителя Уханя.

3 січня вчені заявили, що геном виявленого коронавірусу на 80% схожий із геномом вірусу SARS, що поширився у 2002-2003 роках по всьому світу з Китаю.

Однак уже 7 січня ВООЗ оголосила, що захворювання та подальшу пневмонію зумовлює не SARS, а новий тип коронавірусу. Він становить мутацію бета-коронавірусу, що передається людині від летючих мишей.

13 січня коронавірус нового типу вперше було зафіксовано за межами Китаю – в Таїланді, 16 січня – в Японії, 21 січня – у США.

24 січня перші випадки захворювання виявили у Європі.

30 січня ВООЗ визнала поширення нового коронавірусу у світі надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу.

11 лютого 2020-го нове захворювання дістало назву COVID-19.

11 березня ВООЗ оголосила спалах хвороби пандемією.

На 29 грудня 2020 року коронавірусом у світі заразилося більш ніж 81,6 млн осіб, тільки протягом минулої доби, 28 грудня, виявлено 487 273 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,7 млн пацієнтів, одужало – 57,7 млн.

Серед найбільш постраждалих від пандемії країн – США, Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Великобританія, материковий Китай, Іран та інші.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що, на думку Гебреєсуса, пандемія COVID-19 може бути не останньою. Тому державам необхідно працювати у сфері охорони здоров'я, щоб бути готовими до нових надзвичайних ситуацій, сказав він.

Гендиректор ВООЗ зазначив, що спроби зберегти здоров'я людей будуть невдалими без вирішення таких масштабних проблем, як глобальне потепління та захист тварин.