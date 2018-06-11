"Гендер веде до вимирання": дружина Турчинова заговорила про "гомодиктатуру" в Україні

Дружина секретаря Ради національної безпеки і оборони України, кандидат педагогічних наук Ганна Турчинова заявила, що гендерна ідеологія руйнує сім'ю і підриває традиційні цінності.

Свою точку зору вона оприлюднила в блозі на "Цензор.НЕТ" під назвою "Гомодиктатура. Як розбещувати дітей", закликавши владу України "покласти край мракобіссю".

"Гендерна ідеологія потроху проникла в наше суспільство і добралася до шкіл. І якщо хтось асоціює слово "гендер" з рівністю прав чоловіків і жінок, то він помиляється. Оскільки основною метою є подолання гетеросексуальності і створення нового типу людини, який наділений свободою вибирати і втілювати в життя свою сексуальну ідентичність, незалежно від біологічної статі", - написала вчений.

На думку Турчинової, "маніпулюючи поняттям "свобода", представники ідеології гендеру "створили своє дуже сильне лобі в ООН і ЄС" і почали наступ на традиційні цінності - "духовність, сім'ю, повагу до літніх людей, роль батьків, розуміння своєі приналежності до тієї статі, яка була в тебе від народження, роль чоловіка та жінки у суспільстві".

"Тобто того, що є визначальним в будь-якому не тільки демократичному, а й духовному суспільстві. Більш того, вони чомусь вирішили, що у них є абсолютне право вказувати всім іншим, як треба жити, як виховувати дітей і навіть які слова можна використовувати, а які ні. Зауважу, що мова не йде про нецензурну лексику. Але і це не все. Вони вирішили, що мають право займатися рецензування шкільних підручників, вносити правки і давати рекомендації, що, на їхню думку, треба змінити", - додала дружина секретаря РНБО.

На думку автора, при українському Інституті модернізації змісту освіти, який займається рецензуванням шкільних підручників, "працює Антидискримінаційна комісія, яка і лобіює гендерну ідеологію".

Зокрема, вона вказала на те, що в деяких вправах в підручниках комісія пропонувала замінити слова "батьки" на "рідні" .

"Найстрашніше, що гендерна ідеологія спрямована на ліквідацію класичної моделі сім'ї. У дітей руйнується орієнтація на шлюб і сім'ю, на обов'язки перед своїм батьками і дітьми. Хто вирішив, що традиційні ролі жінки і чоловіка в родині - це погано?" - написала Турчинова.

Новини У Росії в польських підручниках побачили пропаганду гомосексуалізму

Вона висловила впевненість, що гендерна ідеологія руйнує сім'ю "як оплот любові, безпеки, надійності, захисту, розуміння і духовного тепла".

"В країні, яка у прямому сенсі , захищає свою територію, яка захищає своє право на існування, відстоює свою ідентичність, де на фронті гинуть чолвіки та жінки, розповсюджувати цю антинаукову ідеологію, яка веде виключно до одного - вимиранню - це просто злочин", - вважає дружина секретаря РНБО.

"Сподіваюся, що і уряд разом з президентом покладуть край цьому мракобіссю. Інакше ми скоро побачимо Содом і Гоморру наживо. Шановні чиновники з МОН України, ви вважаєте, що саме це є нормою?" - підсумувала Турчинова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в школах України намітили гендерну революцію.