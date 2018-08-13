Gemius виявив лідера серед українських ЗМІ за підсумками липня

Найпопулярніше українське інтернет-видання OBOZREVATEL за підсумками липня 2018 року вже традиційно посіло першу сходинку в рейтингу українських онлайн-ЗМІ.

Про це свідчать результати дослідження міжнародної компанії Gemius, яка за підсумками липня зафіксувала у OBOZREVATEL 6,5 млн відвідувачів.

Рейтинг українських інтернет-ЗМІ у Gemius за липень 2018 року

Друге, третє, четверте і п'яте місця: "Сегодня", РБК-Україна, ТСН і 24 - від 4,2 млн до 4,8 млн відвідувачів.

Gemius, на відміну від Factum Group і TNS, більш-менш повноцінно рахує трафік з десктопа, і з мобільних телефонів (компанії Factum Group вдається рахувати лише частину мобільного трафіку, а TNS фіксує лише десктоп-трафік).

Перше місце в рейтингах українських ЗМІ за підсумками липня 2018 року OBOZREVATEL посів і за підрахунками інших систем.

Зокрема за даними заснованої в Ізраїлі дослідницької компанії SimilarWeb, OBOZREVATEL отримав найвищий результат за трафіком у липні серед українських інтернет-ЗМІ - різниця з конкурентами становить від 10 млн відвідувань і вище.

Порівняння у SimilarWeb трафіку OBOZREVATEL за липень 2018 року із трафіком сайту "Сегодня"

OBOZREVATEL продовжує очолювати рейтинг LiveInternet:

Рейтинг українських інтернет-ЗМІ в системі LiveInternet.ru за 31 день

У 2018 році на сайті OBOZREVATEL стартував проект City, де низці регіонів України та дозвіллю в них приділено особливу увагу.